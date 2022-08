彭博：四大資管損失嚴重難救內房

內房重組計劃角色

四大要求監管部門審視

一直被視為內房企業「白武士」的四大資產管理公司——中國華融、中國信達、長城資產和中國東方,隨着今年內地房地產債務危機加劇,自身財務亦因而備受壓力,意味該4家公司在解決自身財務問題前,不太可能參與救助內房行業。

據該報道,中國華融、中國信達、長城資產和中國東方,多年來都向大量位列中國前50大的開發商提供貸款。據披露文件,單計信達和華融,其收購重組類之下房地產業務規模逾2000億元人民幣,佔比接近50%。

報道又引述《中國的派系與金融:精英衝突與通貨膨脹》作者史宗涵指出,這些管理公司的基金無法繼續救助中國的房地產市場,因它們自身的資產負債表已經背負很多壞帳,「根本沒有能力消化更多壞帳了」。

至於《紅旗警訊:習近平執政的中國為何陷入危機(Red Flags: Why Xi's China is in Jeopardy)》作者George Magnus則指出,這些資產管理公司沒有在履行清理不良貸款的責任後逐步退出市場,反而在融資和架構取態變得愈來愈冒險,變相加劇市場的不良貸款問題。