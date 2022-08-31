巴郡減持比亞迪浮面 累沽628萬股

【明報專訊】早兩個月前已有消息稱「股神」巴菲特減持比亞迪（1211），昨日據港交所資料顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）上周三（24日）於場內減持133.1萬H股比亞迪，每股平均價為277.1016元，套現約3.69億元，持股量降至2.19億股或19.92%。以比亞迪昨日最新收市價263元計算，現時該批股票價值576億元。
據聯交所規則要求，持股超過5%以上的股東若增加或減少持股逾1個百分點，就必須披露持股變動。至於今次持股量由20.04%降至19.92%，跨越20%門檻，無可避免觸發交易披露要求。
事實上，巴菲特減持比亞迪消息早於7月傳出，7月中旬巴郡將持有2.25億股突然轉入花旗銀行帳內，該筆股數與巴群持倉比亞迪H股數目一致。至於周三的減持行動亦並非首次。巴菲特於2008年以每股8元買入2.25億股比亞迪Ｈ股，作價18億元，截至去年11月以來一直未有減持，而在周三所減持股份由2.2005億股開始計算，較巴菲特初時買入的2.25億股為少，意味巴菲特在周三前已減持495萬股，惟股權變動未有超越1個百分點，因此未需披露。
若計該兩次減持，巴菲特近期累計減持約628.1萬股比亞迪H股，若以昨日比亞迪收市價計算，該筆股票市值16.52億元。
此外，內地汽車股長城汽車（2333）昨日亦公布中期業績，半年營業總收入按年微升0.3%至621.34億元（人民幣．下同），純利按年升58.7%至56.01億元，每股基本盈利0.61元，不派中期息。上半年毛利率18.38%，升2.13個百分點。
長汽表示，純利增加主要受惠集團優化產品結構、單車售價上升帶來毛利增長，以及匯率收益增加。上半年汽車銷量跌16.6%至51.3萬輛，當中海外銷量升約11.1%至6.8萬輛，屢創新高。