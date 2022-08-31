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百度：ACE智能交通數季收支平衡

【明報專訊】藍籌新貴百度（9888）昨日公布截至今年6月底止3個月業績，收入按年下跌5.4%至296.47億元（人民幣，下同），貼近市場預期的294.11億元。股東應佔利潤錄得36.37億元，去年同期虧損5.83億元，轉虧為盈。百度首席執行官李彥宏昨於分析員會議上稱，由於集中提供更個人化的解決方案和產品，預計百度ACE智能交通將於未來幾個季度實現收支平衡。

百度昨天港股收報146.3港元，升0.3%；百度美股（美：BIDU）走勢疲弱，截至昨晚11時較港收市急挫8%。

上季經調整利潤勝預期 增至55.41億人幣

上季集團經調整利潤按年增加3.4%至55.41億元，勝市場預期的34.51億元。經調整核心營運利潤率為22%，按季上升5個百分點。

收入按業務劃分，來自百度核心收入為232億元，按年下跌4%。其中在線營銷收入按年下跌一成至171億元，主要由於內地部分城市疫情再度爆發；非在線營銷收入為61億元，按年增加22%，主要受雲及其他AI驅動業務的推動。來自子公司愛奇藝（美：IQ）收入為67億元，按年下跌13%。

在智能交通方面，按合同金額逾1000萬元計，已有51座城市落地實踐百度ACE智能交通，較去年的20座城市有所增加。李彥宏表示，在智能雲業務當中，智能交通是最大的垂直領域之一，有信心來自企業和公共部門的收入將繼續推動百度AI智能雲的總收入。

蘿蔔快跑營運規模續擴

此外，百度近年亦專攻無人駕駛車。李彥宏指出，旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」業務營運規模持續擴大。期內，蘿蔔快跑提供28.7萬次乘車服務，按年漲近5倍；截至今年7月20日止，蘿蔔快跑累計訂單量達100萬張。

資料顯示，蘿蔔快跑目前已於北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、合肥、成都等10多個城市落地；其中有超過100輛蘿蔔快跑為北京亦莊居民服務，平均每輛車每日完成20張單以上。