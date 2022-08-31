鄧成波家族旗下松齡護老 4.5億易手華懋

【明報專訊】已故「舖王」鄧成波家族旗下護老院營運商松齡護老（1989）公布，華懋集團向該公司主席鄧耀昇及非執行董事鄧耀邦，提出收購約5.07億股份，相當於已發行股份總數約56.15%，每股作價0.89元，較停牌前0.88元溢價1.14%，涉資約4.51億元。是次賣盤意味「波叔」家族出貨套現行動，由地產擴至股市，回籠近4.2億元，同時意味入主松齡護老短短兩年，帳面大蝕46%。松齡護老將於今天復牌。
華懋同時向其他股東以相同作價提出強制無條件現金要約，註銷每份購股權要約價則為0.0001元。
華懋就交易事項代價及該等要約獲悉數接納而應付的最高金額為8.2億元。松齡護老於2020年2月易手，鄧成波及鄧耀昇當時以每股1.647元買入4.69億股或52%，作價7.7億元。若以今次售股套現4.2億元計，意味兩年間投資蝕逾46%或3.55億元。
華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興表示，有見香港老齡化人口近年迅速加劇，對健康護理及安老市場前景甚具信心，預期透過是次投資首度在港發展健康護理及安老業務。集團續指，目前無意於收購後對松齡護老現有營運及業務作出任何重大變動，並將繼續不時監察及檢討松齡護老的業務及營運，並可能採取其認為必要或適當的措施，以優化松齡護老的價值。