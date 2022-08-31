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中銀半年多賺7% 中期息持平

【明報專訊】中銀香港（2388）昨公布，上半年度純利134.72億元，按年升7.1%。期內提取減值準備前之淨經營收入272.32億元，按年升8.7%。每股基本盈利1.2742元，派中期息0.447元，與去年同期相同。若計入外匯掉期後，淨利息收入按年升8.7%至176.63億元，主要由平均生息資產增長及淨息差改善帶動，平均生息資產按年上升5.4%，經調整淨息差按年上升3個基點至1.13厘。集團副董事長兼總裁孫煜表示，在加息環境底下，下半年淨息差情况會繼續改善，淨利息收入有上升趨勢。當1個月拆息（HIBOR）上升至2厘以上，以及銀行結餘下跌至一定水平時，該行將適時調整最優惠利率（P）。

期內，淨利息收入為153.81億元，按年跌3.5%，不過，若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨利息收入錄176.63億元，按年升8.7%，淨息差為0.99厘，計入外匯掉期後淨息差為1.13厘。集團財務總監劉承鋼表示，在市場利率上升時，集團以不同貨幣調配以賺取息差，當中以港元、人民幣、美元及日圓為主。上半年有一部分人民幣資金調配成美元投放，亦有一部分港元及人民幣資金調配成日圓投放，4種貨幣有一定利率差價，並產生價差收入。

減值撥備半年升45% 不良貸款率微升

集團上半年減值撥備上升45%至17.14億元，不良貸款率較去年底上升0.19個百分點至0.46%。孫煜指出，由於客戶貸款增加，並較去年底上升5.1%。加上東南亞疫情紓緩措施調整，當中部分客戶信貸評級遭下調，該地區的不良貸款比率達2.53%，孫煜強調，該行會穩定貸款規模，又預期全年整體客戶貸款有中單位數增長。

至於內房貸款佔集團客戶貸款6.1%，截至6月底的規模為1029億元，比去年底下降2.7%。