中銀半年多賺7% 中期息持平

期內，淨利息收入為153.81億元，按年跌3.5%，不過，若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨利息收入錄176.63億元，按年升8.7%，淨息差為0.99厘，計入外匯掉期後淨息差為1.13厘。集團財務總監劉承鋼表示，在市場利率上升時，集團以不同貨幣調配以賺取息差，當中以港元、人民幣、美元及日圓為主。上半年有一部分人民幣資金調配成美元投放，亦有一部分港元及人民幣資金調配成日圓投放，4種貨幣有一定利率差價，並產生價差收入。

減值撥備半年升45% 不良貸款率微升

集團上半年減值撥備上升45%至17.14億元，不良貸款率較去年底上升0.19個百分點至0.46%。孫煜指出，由於客戶貸款增加，並較去年底上升5.1%。加上東南亞疫情紓緩措施調整，當中部分客戶信貸評級遭下調，該地區的不良貸款比率達2.53%，孫煜強調，該行會穩定貸款規模，又預期全年整體客戶貸款有中單位數增長。

至於內房貸款佔集團客戶貸款6.1%，截至6月底的規模為1029億元，比去年底下降2.7%。