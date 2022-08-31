金管局籲防代海外開戶「顧問」

根據《銀行業條例》，只有獲金管局發出經營牌照的持牌銀行、有限制牌照銀行及接受存款公司，可以在香港經營銀行或接受存款業務。未經金管局批准，不能隨便自稱為「銀行」或接受公眾人士存款。阮國恒提醒，市民如果對任何聲稱為銀行或邀請公眾存款的機構有懷疑，應查證其真偽，有需要可向金管局查詢。

境外銀行港設辦事處 不能接受存款

有境外銀行在香港獲批開設本地代表辦事處，阮國恒指出，代表辦事處不可以從事任何銀行和接受存款業務，其主要職責只限於與香港客戶之間的聯繫工作，一些所謂「顧問」或中介聲稱自己代表海外銀行在香港從事銀行和接受存款業務，其實可能是騙徒進行未獲得批准的非法活動。

金管局建議市民開立銀行戶口前，應先核實任何聲稱為銀行或本地代表辦事處的機構的認可狀况，慎防墜入騙徒陷阱。對於一些聲稱極高利率的存款計劃，更須嚴加提防。如懷疑受騙，應從速報警處理。

另外，針對在香港開設海外銀行戶口，阮國恒表示，如透過任何第三方開設銀行戶口或作出存款，市民必須提高警覺，並清楚了解當中所涉及的風險，特別是離岸存款並不受香港的存款保障計劃所保障，市民可向相關地區的監管機構了解海外存款權益。