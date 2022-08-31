富途次季純利升25%

開戶客按年增30%

績後富途股價早段暫跌3.3%，收報44.75美元。期內，富途總交易額按年升2.4%至1.3萬億元，客戶日均收益交易（DARTs）按年增6.1%至57.4萬筆。截至期末，富途牛牛和moomoo App註冊用戶數按年升20%至1860萬，按季增長50萬；富途開戶客戶數按年增長30.5%至302萬，按季增長3.8%，客戶規模持續擴張。

財富管理業務方面，截至第二季度末，富途有資產客戶總數按年增長38.6%至138.7萬，按季增長4.6%。客戶資產按季增長12.3%至4336億元，期內客戶留存率創新高，達98.6%。此外，富途大象財富資產管理規模按年增長58.8%至218.7億元；持倉人數按年增長1.7倍至20.3萬人。企業服務方面，富途累計為276家企業提供IPO分銷及IR服務，按年增長48.4%；ESOP期權管理累計簽約客戶數達519家，較首季度增加60家，按年增長97.3%。