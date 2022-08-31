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海底撈半年轉蝕2.7億人幣

【明報專訊】海底撈（6862）昨公布，今年上半年由盈轉虧，錄得淨虧損2.66億元（人民幣，下同），去年同期賺9452.9萬元，每股基本虧損0.05元。集團去年11月執行逐步關停約300間門店的「啄木鳥計劃」，最新預告將於合適時間啟動另一代號「硬骨頭」的門店重整計劃，評估選址等因素，或會重開部分關停的門店。

或重開部分關停門店

集團收入倒退16.6%至167.64億元，當中海底撈餐廳經營收入為158.57億元，按年下跌18.3%。集團表示，今年上半年疫情的影響依然顯著，內地多個地區3月起爆發疫情，對整體飲食業構成影響，3至5月集團旗下部分餐廳需停止營業或暫停堂食服務、客流量減少，加上推行「啄木鳥計劃」下餐廳數目減少，拖累收入下跌。

集團表示，今年3至5月每日平均有逾200間門店暫停堂食，6月減少至不足90間，7月份進一步減少至30間以下。集團因應情况設立社區營運中心，以門店作為配送站，推出提供火鍋套餐等外送服務，並積極發展線上平台，帶動上半年外賣業務收入提升。

海底撈餐廳今年上半年的整體翻枱率為每天2.9次，同店翻枱率達到每天3次，累計接待1.458億名顧客。截至今年6月底止，集團一共經營1435間海底撈餐廳，當中1310間位於內地；22間位於港澳台；103間位於11個其他國家，較去年同期減少162間餐廳。