全球加速收水 油價倒跌4% 美股跌3日「感高興」 儲銀行長：市場終知儲局立場

自聯儲局主席鮑威爾上周五在Jackson Hole全球央行年會「放鷹」後，美股連續第三個交易日下滑。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚在3.48厘高位徘徊，美國10年期國債孳息率維持在3.1厘以上。

職位空缺意外增至1124萬

雖然昨晚公布的數據勝預期，但對大市未發揮提振作用。美國諮商會8月消費者信心指數在連跌3個月後升至103.2，升幅大於預期。美國7月JOLTS職位空缺出乎意料增至1123.9萬個，反映招聘需求維持強勁。

對於鮑威爾上周五「放鷹」後美股急挫，明年有投票權的明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）表示，對此感到「高興」，反映市場終於明白聯儲局認真遏抑通脹的立場。後年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）亦強調，聯儲局將盡一切努力遏抑通脹，儘管過程未必一帆風順。

羅奇：美避免衰退需奇蹟

踏入9月，聯儲局的縮表進度將會加快，縮表上限將由目前每月475億美元，提升至950億美元。摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）警告，當緊縮政策的滯後影響開始發揮作用，美國將需要「奇蹟」來避免衰退，而今年上半年的負增長，可能是持續到2024年的嚴重衰退的先兆。海通期貨分析師指出，由於市場預期聯儲局將繼續加息，風險偏好已經降溫，加上歐洲天然氣價格回落，也為能源前景增添不確定。

此外，國際能源署（IEA）表示，俄烏危機爆發後，俄羅斯石油產量超出預期，也對油價構成壓力。目前美國與盟友從戰略石油儲備釋出原油。IEA表示，當釋放油儲的措施在10月到期後，IEA成員國仍可按需要從戰略油儲釋出石油。

另外，聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）公布，聯儲局將在明年7月前推出即時支付服務FedNow，這是聯儲局迄今為止最明確交代的時間表。FedNow是聯儲局為銀行提供的平台，將使消費者和企業的帳單支付、工資支票、轉帳等，全天候近乎即時繳付，改變現有系統在周末關閉、可能需要數天才獲得資金。部分官員曾指出，FedNow服務可能是央行數碼貨幣（CBDC）的替代品，聯儲局尚未決定是否採用CBDC。

目前美國消費者每次刷借記卡，商家平均要花費0.23美元，這些成本疊加起來最終轉嫁消費者。FedNow的交易成本僅刷卡的五分之一。

此外，美國證交會（SEC）文件顯示，全球首富馬斯克向Twitter（美：TWTR）再次發出終止收購通知，理由是Twitter前安全主管扎特科（Peiter Zatko）指控Twitter在私隱安全、內容審核、虛假帳號數量檢查方面存在嚴重漏洞。Twitter股價早段跌1%。

（綜合報道）

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