moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

全球加速收水 油價倒跌4% 美股跌3日「感高興」 儲銀行長：市場終知儲局立場

【明報專訊】國際油價昨繼續波動。市場憂慮利比亞衝突阻礙原油生產，刺激國際油價周一升約4%後，昨午夜前又大跌4%。市場憂慮主要央行積極收緊貨幣政策，影響全球經濟增長及原油需求，令國際油價昨晚再次下滑，布蘭特期油回落至每桶100美元水平。美股三大指數午夜前跌約1%。

自聯儲局主席鮑威爾上周五在Jackson Hole全球央行年會「放鷹」後，美股連續第三個交易日下滑。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚在3.48厘高位徘徊，美國10年期國債孳息率維持在3.1厘以上。

職位空缺意外增至1124萬

雖然昨晚公布的數據勝預期，但對大市未發揮提振作用。美國諮商會8月消費者信心指數在連跌3個月後升至103.2，升幅大於預期。美國7月JOLTS職位空缺出乎意料增至1123.9萬個，反映招聘需求維持強勁。

對於鮑威爾上周五「放鷹」後美股急挫，明年有投票權的明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）表示，對此感到「高興」，反映市場終於明白聯儲局認真遏抑通脹的立場。後年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）亦強調，聯儲局將盡一切努力遏抑通脹，儘管過程未必一帆風順。

羅奇：美避免衰退需奇蹟

踏入9月，聯儲局的縮表進度將會加快，縮表上限將由目前每月475億美元，提升至950億美元。摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）警告，當緊縮政策的滯後影響開始發揮作用，美國將需要「奇蹟」來避免衰退，而今年上半年的負增長，可能是持續到2024年的嚴重衰退的先兆。海通期貨分析師指出，由於市場預期聯儲局將繼續加息，風險偏好已經降溫，加上歐洲天然氣價格回落，也為能源前景增添不確定。

此外，國際能源署（IEA）表示，俄烏危機爆發後，俄羅斯石油產量超出預期，也對油價構成壓力。目前美國與盟友從戰略石油儲備釋出原油。IEA表示，當釋放油儲的措施在10月到期後，IEA成員國仍可按需要從戰略油儲釋出石油。

另外，聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）公布，聯儲局將在明年7月前推出即時支付服務FedNow，這是聯儲局迄今為止最明確交代的時間表。FedNow是聯儲局為銀行提供的平台，將使消費者和企業的帳單支付、工資支票、轉帳等，全天候近乎即時繳付，改變現有系統在周末關閉、可能需要數天才獲得資金。部分官員曾指出，FedNow服務可能是央行數碼貨幣（CBDC）的替代品，聯儲局尚未決定是否採用CBDC。

目前美國消費者每次刷借記卡，商家平均要花費0.23美元，這些成本疊加起來最終轉嫁消費者。FedNow的交易成本僅刷卡的五分之一。

此外，美國證交會（SEC）文件顯示，全球首富馬斯克向Twitter（美：TWTR）再次發出終止收購通知，理由是Twitter前安全主管扎特科（Peiter Zatko）指控Twitter在私隱安全、內容審核、虛假帳號數量檢查方面存在嚴重漏洞。Twitter股價早段跌1%。

（綜合報道）

[國際金融]