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旭輝突大折讓配股 股價昨挫15％ 曾向投行提「財務紀律」 分析料惹投資者反感

【明報專訊】再有內房低價配股集資，旭輝集團（0884）昨日宣告大折讓配股，集資約6.3億元。由於集團主席林中前日仍稱有信心在債券到期時能全數贖回，並揚言可行情况下會主動回購，惟翌日即「突擊」配股，有投資者認為旭輝今次不顧投資者反應，或反映公司現金流未必如管理層所言般穩定。

明報記者 方楚茵

旭輝昨日開市前停牌，市場傳出旭輝擬以每股2元配售約8.4億股，集資約16.8億元，惟未知是否反應欠佳，其後發出公告，以「先舊後新」形式配售約3.05億股，每股配售價2.06元，較周一收市價2.35元折讓12.3%，集資淨額僅6.23億元，規模較市傳版本大幅削減63％；至於資金將用於現有債務再融資及一般企業用途。旭輝昨午復牌急跌，收市跌穿配股價報2元收市，跌14.9%，旗下物管股旭輝永升（1995）亦大跌近一成。

集資額較市場傳聞少63％

旭輝突擊配股引發股價急瀉，控股股東林氏家族昨日入市增持100萬股，總代價200.2萬元，持股增至53.23%。集團發公告，林氏家族對公司未來前景充滿信心，並可能考慮日後於適當時候進一步增持。

旭輝是繼碧桂園（2007）7月以3.25元配股後，今年內第三家內房股以「低價」配股（見表）。其中令市場意外的是，旭輝管理層在周二（30日）、配股前一天仍堅稱集團「三道紅線」全部達標，今年已沒有即將到期的債券需要贖回，主席林中表示有信心償還所有到期債務，有餘力時更會騰出資金回購債券，惟昨日便即向市場「抽水」，以為債務再融資。

大股東即日斥200萬增持

值得留意的是，據花旗發表報告，旭輝管理層前日在與分析員會面時曾提到，將主要透過「財務紀律（financial discipline）」、增加收入及增定發債規模削減負債率，亦未有提及潛在的集資計劃。

有內房投資者認為，旭輝不顧市場反感，在股價極低位配股，令市場憂慮公司流動性是否如管理層所言穩定。

銀河聯昌中港房地產研究負責人鄭懷武表示，對旭輝配股感明白及理解，因目前內地房地產行業不明朗，認為「生存是重要過一切」。

市場憂低價配股 反映財務惡化

市場近期相當關注內房股配情况是否反映財務惡化。早前碧桂園配股「抽水」時，投行摩通已曾發表報告指出，碧桂園在股價近5年低位時配股，令投資者關注配股是否碧桂園流動性出現問題的早期信號，亦令人想起融創中國（1918）及世茂（0813）兩隻股份均在違約前配股。

多家內房股昨受壓，包括碧桂園跌6.43%、時代中國（1233）跌7.14%、融信中國（3301）跌3.85%、合景泰富（1813）跌2.74%﹔物管股中金科服務（9666）跌14.81%、融創服務（1516）跌5.56%。