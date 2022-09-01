禹洲中期純利挫93% 萬科潤地跑贏同行

禹洲上半年收入增加3.21%至123.93億元，毛利率按年急跌9.26個百分點至10.83%，毛利率下降主要由於在2022年上半年確認了武漢、蘇州、泉州及漳州的物業釋放公允值調整8.28億元計入銷售成本所致。剔除上述非現金調整後，毛利率為17.51%。

上半年禹洲淨負債比率110.95%，按年升30.53個百分點，現金及現金等價物、受限制現金及初始期限超過3個月之無抵押定期存款約94.87億元，較2021年底的175.2億元，跌45.9%。

潤地斥578億增持24幅地

至於中期業績優於市場預期的萬科及潤地，昨日股價分別升6.08%及0.62%。面對行業未見回暖，萬科主席郁亮指出，當下行業最重要的是找到「生火取暖」的辦法，過去萬科一直非常重視現金流及財務穩健，將安全放在首位，在規模及債務亦一直比較克制，上半年經營性現金流為正，亦有優化債務結構、成本等，他對於未來萬科在止跌回穩，穩中有升仍非常有信心。

潤地上半年逆市斥578.4億元增持24幅土儲，問到會否收購出險內房或項目時，管理層表示，下半年市場保持分化，雖然市場機會多，集團一直主動廣泛接觸市場，但會嚴格慎重研究，以往也接觸了一批項目，部分是股、債權比較複雜，部分也因現時高槓桿內房出手較弱，土地市場競爭相對緩和，政府亦會持續加大核心城市的優質土地供應，故收併購未必比公開市場買地性價比高。