港府研發人債促債市 另建電子平台 學者：起帶頭作用 擴大人幣投資途徑

明報記者 鄺海盈

報告中提及會貫徹3項策略，包括更好借助內地市場及全球新趨勢所帶來的機遇、提升基礎設施以吸引業務和資源，以及推動社會和金融普惠並促進散戶投資者參與。具體措施會分為短、中、長期執行。短期措施包括擴大發行綠債、人債和較長年期的港元債券，以促進債券市場發展及本地收益率曲線形成、研究開發電子債券交易平台，促進二級交易及投資者基礎，以及完善中央結算系統的功能；中期措施包括吸引內地企業來港發行離岸人民幣債券、向債券託管服務使用者提供更大經濟誘因，以及鼓勵發行債券時包含零售部分；長期將債務工具中央結算系統發展並定位為國際中央證券託管平台及建立債券相關衍生工具的基礎設施。

澳門：財政部發債30億人幣

在香港力谷債市同時，近年積極搞債市的澳門，昨日亦宣布國家財政部將在當地發行人民幣債30億元，於9月7日面向專業投資者發行。隨着港、澳均各自壯大債市，內地機構在面對西方國家的制裁及限制措施衝擊時，取得新的融資渠道。

學者：倘政府補貼 企業更多誘因發債

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才稱，政府如增加發行iBond、綠債及銀債等擴大發債規模，會有帶頭作用，惟需視乎政府財力，以及利息負擔等。在企業發債方面，他指出：「若政府可減免部分二手市場費用或提供補貼，可為企業提供更多誘因發債。」

麥萃才認為，香港作為最大的離岸人民幣中心，擴大人債發行可增加人民幣更多投資途徑。現時離岸人民幣僅可透過滬港通、深港通及債券通等有限渠道投資。而早前內房企業多以美元發債，他稱：「若以人民幣發債，則可避免當中的匯率風險，有利內地企業來港融資」。