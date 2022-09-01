瑞信籲減持環球股票 料未來數月「很痛苦」

建議持新興市場硬通貨債券

雖然未來數月的市况預料震盪，Michael Strobaek不建議投資者完全退出股市。他認為，由於不少國家的通脹率接近8%，持有太多現金意味「購買力下降」。該行建議，投資者可以持有長期受益的資產，或是新興市場的硬通貨債券（hard currency bond）。

於8月最後一個交易日，恒指表現先跌後回，全日升5點或0.03%，收報19,954點。受MSCI調整組合帶動，昨天主板成交額1365億元，較周二（8月30日）升逾四成，亦是近兩個月最旺。恒科指昨升1.1%，收報4273點；國指升0.4%。總結全月，恒指累跌1%，科指累跌1.3%。

8月恒指累跌1%

昨港股靠內需股撐起，海底撈（6862）績後升6.5%，不單是昨天表現最好藍籌，也是8月份表現最好，全月累升18.8%。李寧（2331）昨亦升3.9%，收報72元。比亞迪（1211）遭主要股東「股神」巴菲特減持，昨收跌7.9%，為跌幅最大的藍籌。恒指的沽空比率急挫，昨天僅錄7.404%，較周二的26.711%跌19.307個百分點；沽空金額為52.20億元，長倉成交額錄652.89億元。