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瑞信籲減持環球股票 料未來數月「很痛苦」

標籤：經濟

【明報專訊】美國預期大手加息，影響投資市場氣氛。據外電道瓊斯昨報道，投行瑞信新近發報告，建議投資者減持環球股票，為兩周內、第二次下調股票評級。該行全球首席投資官Michael Strobaek表示，目前市場面對宏觀經濟放緩、衰退風險明顯上升及通脹持續高企，認為市場充滿「太多希望」和「太少現實」，預告全球環境於未來數月將「很痛苦」。

建議持新興市場硬通貨債券

雖然未來數月的市况預料震盪，Michael Strobaek不建議投資者完全退出股市。他認為，由於不少國家的通脹率接近8%，持有太多現金意味「購買力下降」。該行建議，投資者可以持有長期受益的資產，或是新興市場的硬通貨債券（hard currency bond）。

於8月最後一個交易日，恒指表現先跌後回，全日升5點或0.03%，收報19,954點。受MSCI調整組合帶動，昨天主板成交額1365億元，較周二（8月30日）升逾四成，亦是近兩個月最旺。恒科指昨升1.1%，收報4273點；國指升0.4%。總結全月，恒指累跌1%，科指累跌1.3%。

8月恒指累跌1%

昨港股靠內需股撐起，海底撈（6862）績後升6.5%，不單是昨天表現最好藍籌，也是8月份表現最好，全月累升18.8%。李寧（2331）昨亦升3.9%，收報72元。比亞迪（1211）遭主要股東「股神」巴菲特減持，昨收跌7.9%，為跌幅最大的藍籌。恒指的沽空比率急挫，昨天僅錄7.404%，較周二的26.711%跌19.307個百分點；沽空金額為52.20億元，長倉成交額錄652.89億元。