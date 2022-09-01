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騰訊索尼逾20億入股《艾爾登法環》開發商

標籤：經濟

【明報專訊】騰訊（0700）繼去年斥20億元入股日本出版社「角川集團」，雙方再度加大合作。角川集團昨宣布，旗下子公司FromSoftware將向騰訊全資子公司Six Joy及索尼互動娛樂公司（SIE），以每股1145萬日圓（約64.81萬港元）配售3179股普通股，集資約364億日圓（約20.6億港元）。今次集資所得，將用於公司遊戲IP的開發，以及擴大全球市場的發行版圖。

角川：集資供開發遊戲IP

按角川公告指出，騰訊將透過Six Joy認購1703股FromSoftware，投資金額194.99億日圓（約11.04億港元）；SIE將認購1476股，涉資169億日圓（約9.57億港元）。交易完成後，角川、Six Joy及SIE將分別持有FromSoftware的股權69.66%、16.25%及14.09%；今次配股將於本月7日至12日期間進行。

騰訊持股16.25%

角川認為，今次向第三方配股將有助於中長期提升集團的企業價值，對截至2023年3月底止財年的業績影響較小。

據資料顯示，FromSoftware是一家日本電子遊戲開發商，代表作包括《惡魔之魂》系列、《黑暗之魂》系列、《隻狼》和《艾爾登法環》等，於2014年被角川收購，成為其子公司。