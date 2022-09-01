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港壽險新保單保費 上半年升1.7%

標籤：經濟

【明報專訊】第二季環球股市下跌打擊客戶購買投資相連保險意欲。保監局公布上半年香港保險業統計數字，第二季壽險新造保單保費為394.46億元，按年跌0.96%，其中投連險新單保費按年跌44.27至39.41億元，不過利潤率較高的非投連保險，第二季新單保費按年上升8%，至352.87億元。整個上半年本港壽險新造保單保費，按年上升1.67%至818.89億元。

內地客新造保費倍升 仍遠遜疫前

雖然期內本港與內地通關未有放寬，不過內地訪客新造業務保費，在上半年按年上升1.5倍至5.4億元，佔個人業務總額0.7%，惟較2019年上半年疫情前的263億元仍存很大差距。保監局表示，今年按年上升是由於個別保單交易，以及去年同期基數較低所致。今年上半年，本港壽險業務的保費收入總額為2647億元，按年下跌3.27%，非投資相連業務保費收入為2207.12億元，下跌2.42%；投資相連業務保費收入為151.37億元，下跌25.08%，而給付保單持有人的申索和利益總金額為1488.46億元，按年下跌1.4%。期內保險公司新發出1.7萬份延期年金保單，新單保費為11億元，金額較去年同期少一半。

財產保險業務方面，今年上半年錄得淨保費224.94億元，按年升1.75%，已償付申索毛額136.83億，按年降8.1%，整體承保利潤由7.94億元大幅增長2.21倍至25.45億元，保監局指出，僱員補償等一般法律責業務、船舶業務和金錢損失的直接保險業務，在期內均錄得正面承保表現。