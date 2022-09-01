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歐元區通脹9.1％ 料下周大手加息 美8月「小非農」新職減半 美股早段挫

【明報專訊】歐元區8月通脹加快上升至9.1％，再創歐元區成立以來新高，按月多升0.2個百分點，略高於市場預期的9％，並遠高於歐洲央行2％的目標，意味歐洲物價膨脹問題進一步加劇。市場預期下周歐洲央行將需大手加息，以對抗通脹高企。美國昨晚公布俗稱「小非農」的ADP私人市場就業數據，8月ADP新增13.2萬個就業職位，按月數量減半，並遠低於市場預期。

俄烏戰爭導致歐洲近期批發天然氣和電力價格飈升至創紀錄新高，同時亦推高化肥和小麥等其他農產品的成本。據歐盟統計局數據顯示，8月能源價格升幅略有放緩，但今年初至今已累計升38.3％，未加工食品價格亦升10.9％。

德央行：採取果斷行動抗通脹

多名歐洲央行管理委員會成員警告，隨着愈來愈多的消費者和企業預計高通脹將持續保持高位，高通脹概念將變得更根深蒂固，甚至多個經濟學家亦預期歐元區會如預期一樣陷入衰退。

德國央行行長Joachim Nagel在電郵中評論，歐洲央行管理委員會迫切在下次商討會議上「採取果斷行動對抗通脹」，並指「需要在9月大幅加息，預計未來幾個月將進一步採取利率措施」。

美新職遜預期 企業招聘步伐趨保守

潛在的經濟衰退亦影響勞工市場表現，俗稱「小非農」的ADP私人就業職位數據顯示，美國私人企業在8月減慢招聘，月內僅新增13.2萬個職位，遠低於市場預期的30萬個，亦較7月的27萬個再「縮水」。ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，數據顯示企業招聘步伐轉趨保守，原因可能是企業正試圖解讀互相衝突的經濟信號。他又表示，當前經濟可能處於一個轉折點，從超額的就業增長回復至較正常水平。

德英法股市全線跌

在美國公布ADP私人市場就業數據後，投資市場正觀望本周五政府公布的就業數據表現，看看在聯儲局「放鷹」之際，有機會尋求迴旋餘地的市場訊號。不過，昨晚初步在外圍市場反應所見，除標指稍為微升之外，仍無阻道指及納指跌勢，在昨晚香港時間11時，兩者分別跌0.29%及0.26%。歐洲市場在加息預期升溫之際亦全線向下，德國DAX、英國富時100及法國CAC指數，分別跌0.76%、0.85%及1.17%。

（綜合報道）

[國際金融]