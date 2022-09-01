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馬斯克引Twitter前高層證供 指平台存「嚴重缺陷」

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人兼行政總裁馬斯克棄購Twitter（美：TWTR）案再有新發展，馬斯克的律師周二向法院提交文件，指2020年加入Twitter任網絡安全主管Peiter Zatko爆料，指Twitter有嚴重的缺失，Zatko今年初離開Twitter，馬斯克以他的證供為由要求棄購，並申請把相關聆訊由10月延遲至11月開審。Twitter仍堅持按馬斯克提出的價格完成交易，又稱沒有違反公司在協議下的任何陳述或義務。

申聆訊延遲至11月開審

美國特拉華州衡平法院將於10月17日就該案展開5天審訊，惟馬斯克方要求將此案延期到11月才開庭審理。馬斯克周二稍早時在一份公開的文件中表示，終止收購的理由是Zatko指控Twitter在隱私、數字和物理方面存在「嚴重缺陷」安全性、平台完整性和內容審核。

根據馬斯克及其律師在周一的文件中表示，若Zatko的投訴指控屬實，將證明Twitter違反收購協議中的某些條款。該律師又指出，雖然Zatko的指控與收購糾紛是分開，但就早前收購協議中的定義內容，認為對Twitter不當行為的指控，可能會令公司的業務造成嚴重後果，構成重大不利影響。

根據馬斯克的法律團隊周一向法院提交之文件顯示，他們向Zatko發出傳票，要求提供關於Twitter如何衡量和處理虛假帳戶和垃圾帳戶的信息，以及公司涉及安全報告的信息；同時，並尋求Zatko離開Twitter的細節，並希望Zatko在9月9日宣誓作證。代表Zatko的律師表示，Zatko將遵守傳票的法律義務出席作證。

Zatko今年初離開Twitter

馬斯克和Zatko早前分別表示，Twitter內有太多虛假和垃圾郵件帳戶，惟Twitter提供不同理由解釋。馬斯克指責Twitter在計算可獲利的每日活躍用戶數目時，通過少計垃圾郵件和機器人作隱瞞，以此誤導廣告商並歪曲業務實力。Zatko指出，Twitter沒採取更多措施，從平台上刪除垃圾郵件和虛假帳戶，因為公司管理層只關注可獲利的用戶數字。

Twitter聯合創始人Jack Dorsey在2020年招募Zatko，惟他在今年稍早時間被解僱。Twitter上周表示，Zatko因領導不力和表現不佳而被解僱，又指他的指控是前後矛盾和不準確，缺乏重要背景。Twitter發言人稱，公司高級管理層在最近一次全體會議上向員工表示，Twitter完全遵守FTC同意頒布令，並有外部核數師每兩年審查一次Twitter對該法令的遵守情况。

（綜合報道）

[國際金融]