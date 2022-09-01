日擬Web 3.0初創投資虛幣免繳增值稅

現行稅率高 致部分公司遷星

根據現時政策，只要因為持有虛幣而產生的已實現或浮動利潤，企業需要繳交相關金額約30%的增值稅。行業人士認為，高昂的公司稅提高在日本啟動項目的門檻，導致部分公司遷至新加坡和其他地方。

日本金融廳認為，未實現利潤的企業意味沒有無納稅能力，相信現行政策是阻礙行業發展的因素之一。

事實上，新加坡金管局（MAS）董事總經理孟文能（Ravi Menon）日前批評，如今虛幣投機極為危險，更表示正考慮引入更多限制散戶的措施，包括對散客進行適合性的測試（suitability tests）、限制使用槓桿或信貸工具交易虛幣等，以管制國內的虛幣投機活動。

拓NISA計劃 吸引散戶投資

散戶方面，日本金融廳表示，希望透過提高其投資限額並使該計劃永久化，以拓展「小額投資非課稅制度」（NISA）計劃。在NISA計劃下，散戶在指定一段時間內的投資與股息均不會課徵資本利得稅，希望吸引市民投資，從而達至岸田文雄的「新資本主義」願景追求國內家庭財富翻倍增長。

（綜合報道）

[國際金融]