moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

日擬Web 3.0初創投資虛幣免繳增值稅

【明報專訊】多國近年陸續收緊對虛擬貨幣的監管，日本的監管機構卻「反其道而行」，建議放寬有關投資虛幣的徵稅。日本金融廳昨於《2023年稅制改革要求》上提議，豁免對虛擬資產發行公司、Web 3.0相關的初創等企業，因為虛擬資產漲價而徵收資產增值稅，以支持首相岸田文雄將Web 3.0視為日本發展戰略的支柱。

現行稅率高 致部分公司遷星

根據現時政策，只要因為持有虛幣而產生的已實現或浮動利潤，企業需要繳交相關金額約30%的增值稅。行業人士認為，高昂的公司稅提高在日本啟動項目的門檻，導致部分公司遷至新加坡和其他地方。

日本金融廳認為，未實現利潤的企業意味沒有無納稅能力，相信現行政策是阻礙行業發展的因素之一。

事實上，新加坡金管局（MAS）董事總經理孟文能（Ravi Menon）日前批評，如今虛幣投機極為危險，更表示正考慮引入更多限制散戶的措施，包括對散客進行適合性的測試（suitability tests）、限制使用槓桿或信貸工具交易虛幣等，以管制國內的虛幣投機活動。

拓NISA計劃 吸引散戶投資

散戶方面，日本金融廳表示，希望透過提高其投資限額並使該計劃永久化，以拓展「小額投資非課稅制度」（NISA）計劃。在NISA計劃下，散戶在指定一段時間內的投資與股息均不會課徵資本利得稅，希望吸引市民投資，從而達至岸田文雄的「新資本主義」願景追求國內家庭財富翻倍增長。

（綜合報道）

[國際金融]