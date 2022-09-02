外媒指騰訊擬減持 美團跌逾半成 計劃套現千億 發言人否認設任何目標

明報記者 陳麗歡

受消息影響，大部分「騰訊概念股」昨日亦低走（見表1），美團最多跌7%，即使騰訊澄清亦難阻跌勢，全日仍跌5.8%，成為昨日跌幅第二大藍籌股，拖累恒指跌357點，收報19,597點；其他騰訊概念股表現，半新股知乎（2390）跌5.7%，快手（1024）跌2.7%，閱文（0772）跌2.2%。至於早已被騰訊減持的京東（9618）及新東方在線（1797），分別跌0.7%及升1.5%。

分析：似有計劃 未落實金額

信誠證券聯席董事張智威表示，與騰訊業績前回應市傳減持美團的證清否認「不評論傳言」比較，是次回應更為詳細，隱約表示減持計劃，「沒有設定目標金額」亦可意指潛在的配股計劃，未有落實金額。張又表示，每隻騰訊概念股都有被選中減持的風險，至於兩次吹風均指向美團，認為騰訊管理層有相關行動或計劃，至於要減持多少隻股份，就需視乎中央取態，以配合反壟斷要求。

或以特別息形式派股東

張智威又表示，若減持對象為美團，騰訊較大機會參考去年底減持京東的做法，以特別股息方式向股東分派美團股份。張分析，美團與京東同屬大型科網股，這種分派方式可大手筆「解決」該批股份，同樣避免直接沽貨令減持對象的股價大跌。他料相關消息一出，美團股價難免受挫，但長期而言可不再受減持傳聞影響，有潛力反彈。若以美團昨日收市價178.7元計算，騰訊持有美團19.31%股權，市值約2135.09億元。

金融時報：美團非沽售首選

《金融時報》引述消息人士稱，美團並不是沽售的首選，主要因美團業績強勁，但可能會減持部分持股，以紓解監管機構對騰訊壓力。除了監管機構外，內地經濟受疫情影響重創，投資者亦向企業施壓，要求剝離表現不佳的資產。

消息又透露，騰訊作為戰略重大轉變的一部分，公司提出一個軟目標，計劃今年出售投資組合內千億元人民幣互聯網企業資產。消息續稱，出售持股所得收益將可向股東派發特別股息、回購股份，或向員工發放花紅，亦可能撥入集團旗下可持續發展基金。騰訊回應則表示，投資目標一向為公司和股東創造豐厚回報，又稱無受到針對投資組合的外部壓力。