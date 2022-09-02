預期聯儲局進取加息 3個月港元拆息14年高

分析：適逢季結推升拆息

林俊泓表示，適逢季結，拆息亦會向上，預期3個月拆息會慢慢升。美國今次議息有可能加0.5厘或0.75厘，市場料聯儲局傾向加0.75厘，亦已不止一次加0.75厘，令美息上行速度加快。加上港匯貼近7.85水平，金管局隨時再購入港元抽走更多資金，港元拆息將持續向上。

他認為3個月拆息抽高亦反映1個月拆息的走勢，他維持早前預測，9月1個月拆息將見2厘水平，並在未來一至兩個星期、即聯儲局議息前會觸及該水平。

最新一批銀債於今日下午2時截飛，9月14日正式發行。中信銀行表示，接獲銀債的平均認購金額超過23萬元，最高認購金額達300萬元。