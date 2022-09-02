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摩通點名7內房配股風險高

【明報專訊】內房隱憂浪接浪，除中期業績疲弱，摩根大通報告指出，旭輝（0884）績後即時配股，觸動投資者又再憂慮內房「抽水潮」，因此整理出多項條件，並從中列出符合較多條件的7家內房股，存在較高配股風險。該行認為部分民企內房仍在努力改善流動性，因此有較強配股動機，惟亦不排除具防守力內房也會配股，因為股價強勢更有利配股，有助改善信貸指標，兼有利買地及併購。

摩通將房企分5類，分別為國企或具國企背景的第一類「防禦性」內房、信用評級為投資級的第二類「防禦性」內房、可能獲批境內發債的「倖存者」、以債價推斷2023年違約風險高的「邊緣者」，及已出現債務違約或展期的「不良者」。

摩通指出，近期配股的旭輝及碧桂園（2007），以及減持旗下雅生活（3319）的雅居樂（3383）可分別歸類為「倖存者」及「邊緣者」，都有較高「抽水」風險。但在市場情緒低迷下，即使公司配股意圖，亦不一定能獲足額認購，雖然摩通認為短期尚有數家企業可能配股，但相信規模有限。

「倖存者」遠洋美的新城上榜

該行列出股東背景、財務狀况等多項條件（見表），點名7家內房潛在配股風險較高，包括被歸類為「倖存者」的遠洋集團（3377）、美的置業（3990）及新城發展（1030）；另外屬「邊緣者」類別的中駿（1966）、雅居樂、合景泰富（1813）及時代中國（1233）都具潛在配股風險。

物管股方面，雖然不少企業已刻意減少併購，藉此減少現金的需求，但配股風險仍然存在。因物管股與內房合併報表，配股可增強母企內房帳面現金水平；至於舊股配售的例子則有雅居樂減持雅生活，是內房將現金帶到上市公司層面的最快方式。

摩通認為被歸類為「倖存者」的物管存在配發新股風險，但「邊緣者」及「不良者」被賣股減持的可能更大。該行將碧桂園服務（6098）、旭輝永升（1995）、新城悅（1755）列為「倖存者」；「邊緣者」則有雅生活及合景悠活（3913）

此外，摩通指具防守力內房雖不迫切集資，但亦非無配股風險，因這些股份股價一直強勢或接近歷史高位，故不排除也可能會配股，因為配股有助改善公司信貸指標，為買地和併購提供更多空間。