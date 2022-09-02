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香港中旅料 2023年或之前與內地通關

【明報專訊】香港中旅（0308）總經理陳賢君昨日表示，公司認為有望於2023年或之前香港與內地恢復正常通關，形容是集團「良好期望」，惟實况仍要視乎兩地溝通。主席蔣洪又表示，香港業務已「見底回升」，港澳酒店業已轉虧為盈，加上日本、新加坡等周邊國家開放旅遊有利集團酒店業務。相反，近期內地疫情多變，8月部分園區有關閉壓力，料本月業務表現受到影響。

中期轉蝕2.9億 稱港業務見底

受內地疫情防控施影響，香港中旅上半年收入跌14.2%至8.85億元，按年轉蝕2.85億元，去年同期則賺521.9萬元。每股基本虧損5.15仙，不派中期股息。中旅表示，虧損主要因去年同期完全出售旅行社業務錄得非經常收益約2.16億元，以及期內本港第五波疫情對業務亦造成負面影響。香港中旅昨日收報1.42元，全日跌0.7%。

談及通關目標，陳賢君表示，自疫情爆發後，集團每年或每個階段都會預期通關時間，因為作為企業而言，當然希望盡快開放旅遊。

集團表示，上半年港澳酒店實現盈利，主要受惠九龍維景隔離酒店業務，令收入增加。就近日周邊國家放寬旅遊，蔣洪稱，香港中旅已剝離在港的旅行社業務 ，因此放寬兩地檢疫措施對集團直接影響不大，不過未來外地人到港旅遊，或更多港人外遊後返港，都有助帶動酒店業務，港澳業務中長期發展向好的基本面不變。