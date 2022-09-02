微博中期盈轉虧 經調整純利跌逾22%

單計第二季，純利2830萬美元，按年下跌65.07%，按季則扭虧為盈，第一季虧損為6752.4萬美元。每股基本淨收益0.12美元。非公認會計準則淨利潤1.1億美元，去年同期為淨利潤1.83億美元。期內，淨收入4.5億美元，按年下跌21.64%，按季下跌7.11%。

廣告及營銷收入按年降23%

廣告及營銷收入3.86億美元，按年下降23%，該業務收入下降，主要由於新冠疫情在中國主要地區的再度爆發和防疫管控的措施，以及宏觀經濟不確定性因素對中國廣告行業產生的廣泛負面影響；增值服務收入6460萬美元，下降10%，該業務收入下降，主要由於會員服務收入和遊戲相關服務收入的下降。

今年6月的月活躍用戶數5.82億，按年淨增約1600萬用戶。移動端用戶佔月活躍用戶數的95%。日均活躍用戶數2.52億，按年淨增約700萬用戶。微博昨日收報158.4元，跌6.82%。微博首席執行官王高飛稱，儘管諸多不利因素使得整體廣告需求短期內承壓，但公司部分行業表現強韌，同時整體廣告業務也在疫情後逐步恢復。