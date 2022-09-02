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電動車上月銷售榮辱互見 蔚來小鵬交付增理想急跌

標籤：經濟

【明報專訊】中資電動車昨日收市後公布上月銷售表現，榮辱互見。蔚來（9866）及小鵬（9868）銷售均見增長，其中蔚來8月汽車交付1.07萬輛，按年上升81.6%，小鵬交付則增逾三成；不過，理想（2015）上月共交付新車4571輛，按月及按年分別跌56.14%及51.54%。蔚來、小鵬和理想股價昨日分別收跌5.3%、4.4%及3.6%。

蔚來過去3個月銷售維持過萬

蔚來在過去3個月銷售維持過萬輛，公司8月交付量按月升6.22%；由年初至今，累計交付7.16萬輛汽車，按年升28.3%。截至8月底，公司累計交付量23.86萬輛。蔚來表示，8月搭載NIO Technology 2.0（NT2）平台的中大型五座高端智能電動SUV ES7的生產和交付開始穩步上升；上月公司向用戶交付398輛ES7。另小鵬8月份交付9578輛智能車，按年增33%，按月增19.13%。今年首8個月累計交付9.01萬輛智能車，按年增長96%。8月交付量包括5745輛小鵬智能轎跑P7、2678輛智能家轎P5，以及1155輛G3i和G3智能SUV。

理想汽車旗下車型「理想ONE」至今累計交付達19.95萬輛。截至8月底止，公司在全國有265間零售中心，按年增加1.32倍，按月增2.32%。公司聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，理想L9已正式交付；理想L8將於今年11月初發布，當月即開啟交付。