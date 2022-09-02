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效亞馬遜推會籍 迪士尼谷Disney+樂園消費

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士透露，迪士尼（美：DIS）考慮推出類似亞馬遜Prime會員的會籍，提供折扣或特殊優惠，以鼓勵顧客增加對迪士尼串流媒體平台Disney+、主題樂園及度假區和零售商品的消費。迪士尼股價早段跌逾1%。

會員料享折扣優惠

亞馬遜的Prime會籍提供網購免運費、Whole Foods超市購物折扣，以及串流媒體服務等。消息稱，迪士尼的會籍也會提供類似優惠，不過相關討論仍處於早期階段，暫未知會費多少或何時推出。據稱，迪士尼部分高層將這計劃稱為「Disney Prime」，儘管這不會是該計劃的最終名稱。

事實上，迪士尼已為超級粉絲提供D23官方粉絲俱樂部會籍，年費介乎99.99至129.99美元，向粉絲提供獨家活動和商品等，新的會員計劃將針對一般消費者。知情人士稱，新計劃得到迪士尼行政總裁包正博（Bob Chapek）支持，他在內部及公開場合一直強調，迪士尼有機會向顧客進行更多交叉銷售（cross-sell）。

此外，美國多元化工業巨頭3M（美：MMM）的內部通訊顯示，該公司的安全與工業部門正計劃裁員，精簡架構，以削減成本，應對經濟放緩。目前未清楚裁員規模，但內部備忘指出，其他部門也會有類似的裁員行動。在裁員消息傳出前，美國印第安納波利斯破產法官裁定，3M不能藉由子公司破產而轉移本身的賠償責任。

美3M安全工業部門擬裁員

由於供應鏈受阻、美元強勢等因素，跨國巨企3M近期表現較弱，在7月宣布將剝離佔銷售額近四分之一的醫療保健業務。3M股價早段升1%。

（綜合報道）

[國際金融]