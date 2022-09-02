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柬埔寨樓市復蘇 投資仍需審慎

【明報專訊】近日，東南亞國家包括柬埔寨、緬甸出現「賣豬仔」事件，都令港澳台三地民眾大為震驚。即使上述國家已開關，亦未敢前往當地旅遊，情况更波及鄰近的泰國。事實上，過去兩年柬埔寨金邊物業受市場追捧，更有港資公司前往當地買地建屋，以高回報作招徠，並銷售予香港及海外投資者。那麼現時至今日，柬埔寨物業市場情况如何，仍值得投資者入市嗎？

在新冠病毒疫情前，柬埔寨經濟持續改善，2015年時，由昔日的低收入國家上升至中等偏低收入國家水平，願景是2030年達到中等偏高收入水平國家，當地經濟主要以服裝出口及旅遊業推動，至2011年至2019年，每年平均國民生產總值（GDP）增長達到7%或以上增長。惟新冠病毒疫情爆發，2020年國內經濟收縮3.1%，及至2021年經濟增長已回復3%的增長率。

柬埔寨經濟重現增長

根據亞洲開發銀行（ADB）今年4月發表的研究報告顯示，由於商品出口強勁，包括服裝鞋類及旅遊用品，以及外國投資者湧入，預期2022年柬埔寨經濟將按年升5.3%，明年將增長6.5%。儘管今明兩年的經濟預測，未能回復至疫情前的水平，但較低勞動及生產成本，加上屬於少數已全面開關的亞洲國家，相信亦會有利經濟發展前景。

同時，報告又提到，目前該行在柬埔寨共有23億美元的投資項目正在進行，另外，由2022年至2025年間將會貸款14.4億美元，以及3700萬美元的贈款。由此可見，儘管疫情拖慢經濟發展，但有大型企業落實在當地發展投資，相信經濟增長仍可拾級而上。不過，當地罪案率持續為於高水平，疫情期間犯罪情况依然有增無減，當中謀殺、自殺、使用武器等暴力事件均有所上升。當地亦以街頭、電單車搶劫較為普遍。

過去數月罪案率高企，近日「賣豬仔」事件以致一些國家及地區呼籲國民盡量不要前往當地，相信未來都有可能打擊柬埔寨物業市場。然而，已經在當地置業的人士，或正考慮在當地置業的人士，應否繼續持有當地物業或是否要停止購買計劃？根據Realestate.com.kh的研究報告顯示，目前首次購房者、再購買者，以及本地、國際投資者對住房的需求仍然強勁。有超過90%的受訪者表示，在柬埔寨購置業是不錯的投資選擇。

中國為柬埔寨最大投資國

報告提到，柬埔寨的高疫苗接種率及放寬入境限制，相信會有利振興經濟和房地產業大有幫助。柬埔寨副總理兼經濟和財政部長Aun Pornmoniroth估計，2022年柬埔寨國內房地產行業將增長4.8%。海內外投資者對住房和辦公物業的需求，料會繼續推動該行業。

長此以來，中國都是柬埔寨最大投資者，2022年1月至6月期間，中國在柬埔寨的投資總額達到29.9億美元或43%。其他直接投資國家包括有泰國、薩摩亞、韓國、新加坡、馬來西亞、日本和澳洲。

中價公寓租金回升最強

由此可見，柬埔寨經濟及樓市增長依然強勁，但罪案率有增無減加上「賣豬仔」事件，相信都會令港人對當地的信心大打折扣。從投資者角度而言，當地物業市場仍有利可圖，根據世邦魏理仕（CBRE）7月份的研究報告顯示，今年第二季，柬埔寨首都金邊的公寓供應量、落成、高級公寓售價及租金均有所上升，第二季有3204套公寓落成，按季增長9.5%，與此同時，有1200套物業重新施工，相信未來幾個月會落成並推出市場。

樓價方面，中價公寓住宅每平方米售價為2096美元（約16,450港元），即每方呎售價約1528港元，按季增長2.7%。至於高端住宅每平方米售價為2671美元（約20,963港元），即每方呎售價為1948港元，按季增長1.4%。租金方面，中價公寓的租金增長最強，按季增長3.3%，而高端住宅按季增長2.3%。

發展商一方面保持具有競爭的價格，同時部分項目容許買家繳付20%或以下的首期。展望未來，由今年底至明年，相信供應單位數量會介乎4.5萬至6.5萬伙，外國買家會否考慮將會是影響經濟前景的重要因素 。

明報記者 黃清瑶

[環球樓市]