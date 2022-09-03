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新批銀債626億認購遜去年 29萬人申請破紀錄 分析料認購16手內或「全中」

標籤：經濟

【明報專訊】第七批銀色債券昨日截止認購，多家銀行及券商表示認購反應熱烈。據金管局表示，合共錄得29萬人認購，打破歷年紀錄，但認購金額約626.4億元，則低於去年的679.7億元紀錄，意味平均每人或可獲派15手，較去年每人獲發11手為多。有銀行界人士估計，由於今次發行量大增，相信申請16手以下投資者或「全中」。

明報記者 鄺海盈

今批銀債保證息率升至4厘，在加息環境下，依然高於市面上大部分港元定期存款。今次初步認購人數較去年高出13%，認購金額錄得626.4億元，較目標發行額350億元高出0.8倍，以最高發行規模450億元計則超購0.4倍。每人平均認購手數約為21手，則較去年平均認購25手為少。

初步認購人數較去年高13%

翻查去年銀債發行情况，以發行金額300億元及25.7萬人認購計，平均每人獲發11手，最終分配為認購13手或以下可獲全數派發，最多可獲14手。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，以發行額加碼至450億元計，申請16手或以下的人士可獲全數派發。

市况波動下，今年銀債認購反應一如預期熱烈。中銀香港、恒生及匯豐表示認購銀債的人數及宗數分別創新高。當中，中銀香港認購人數較去年上升近兩成，經手機銀行認購的客戶數目較去年上升七成。匯豐表示，認講申請宗數在新客戶帶動下創新高，當中超過四成客戶去年未有認購銀債，並有超過一成客戶是申請銀債前才於8月新開立投資戶口。恒生表示，當中以60至64歲的客戶反應最踴躍，認購人數及金額均高於其他年齡組別。招商永隆銀行接獲最高認購額500萬元，平均每名客戶認購金額為24萬元。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，由於今年股票市場的表現反覆及新股市埸表現不濟，令銀髮族卻步，加上全球股債市場不穩，銀債為穩陣回報的出路。加上政府調低年齡門檻至60歲，更多人可以參與，帶動是次銷情。

耀才：政府調低年齡門檻 帶動銷情

另有銀行宣布推出銀債退款優惠，信銀國際表示，將推出銀債退款優惠，由9月14日至30日，客戶利用銀債退款敘做6個月港元定期存款，可享特惠年利率。東亞銀行亦表示，將會推出退款優惠，詳情稍後公布。

銀債每手入場費1萬元，每半年派息一次，年期為3年。年滿60歲的合資格人士可透過銀行及證券行認購。政府發言人表示，預計最終發行額將提高至上限450億元，並於本月9日公布配發結果。銀債於14日發行，不設二手市場，但可在到期前向政府賣出。