巴菲特再減持 比亞迪：屬股東投資決策

不足兩月至少套現逾40億

比亞迪股價連跌5天，昨收跌1.81%，全周累跌14.4%。對於巴郡兩度減持，比亞迪昨日表示已從聯交所獲悉相關情况，認為股東減持行為屬其投資決策，強調公司銷量屢創新高，目前經營情况健康、一切正常。

事實上，巴郡上周三（24日）於場內減持133.1萬股比亞迪H股，套現約3.69億元，其持股比例則由20.04%降至19.92%。由於跨越20%門檻，所以觸發交易披露要求。統計由巴郡在7月中旬將持股存倉準備沽貨起，至周四不足兩月間出售1786萬股比亞迪股份，雖然未有披露平均出售價，但以期間比亞迪股價最低224元計，估計巴郡至少已套現約40.01億元。

摩通：仍看好比亞迪 目標價410元

投行摩根大通認為，比亞迪近日跌勢主要受巴郡減持拖累，惟該行仍然看好前景，維持「增持」評級，目標價410元。該行指出，市場可參考巴郡於2007年「清倉式」減持中石油（0857）的經驗。當時巴郡於2007年7月及10月，分別以每股11元及16元減持中石油，其後卻迎來強勁的行業周期，於2007年11月更一度高見19元，直至2008年金融風暴後，才見明顯回落。

摩通評估，若巴郡要繼續透過場內交易悉數出售手上2.07億股比亞迪H股，行動相當具挑戰性。該行假設巴郡交易量佔比亞迪每日平均交易量10%，以過去半年日均交易820萬股計算，「清貨」需時將長達逾252個交易日，從技術上而言，透過配售交易進行似乎更可行。

巴菲特對比亞迪的投資可追溯至2008年，當時以每股作價8元，斥資18億元買入2.25億股比亞迪Ｈ股，成為公司第四大股東。倘若如今悉數「清倉」，估計帳面獲利逾27倍。