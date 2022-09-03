moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

巴菲特再減持 比亞迪：屬股東投資決策

標籤：經濟

【明報專訊】「股神」巴菲特再度申報減持比亞迪（1211），為不足兩周內第二次。據聯交所資料顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）周四（1日）以每股平均價262.7243元，沽出171.6萬股比亞迪H股，套現4.51億元。巴郡近期密密在場內沽貨，不足兩月內已沽售約1786萬股比亞迪股份，以期間成交價最低224元計算，巴郡已至少套現逾40億元。

不足兩月至少套現逾40億

比亞迪股價連跌5天，昨收跌1.81%，全周累跌14.4%。對於巴郡兩度減持，比亞迪昨日表示已從聯交所獲悉相關情况，認為股東減持行為屬其投資決策，強調公司銷量屢創新高，目前經營情况健康、一切正常。

事實上，巴郡上周三（24日）於場內減持133.1萬股比亞迪H股，套現約3.69億元，其持股比例則由20.04%降至19.92%。由於跨越20%門檻，所以觸發交易披露要求。統計由巴郡在7月中旬將持股存倉準備沽貨起，至周四不足兩月間出售1786萬股比亞迪股份，雖然未有披露平均出售價，但以期間比亞迪股價最低224元計，估計巴郡至少已套現約40.01億元。

摩通：仍看好比亞迪 目標價410元

投行摩根大通認為，比亞迪近日跌勢主要受巴郡減持拖累，惟該行仍然看好前景，維持「增持」評級，目標價410元。該行指出，市場可參考巴郡於2007年「清倉式」減持中石油（0857）的經驗。當時巴郡於2007年7月及10月，分別以每股11元及16元減持中石油，其後卻迎來強勁的行業周期，於2007年11月更一度高見19元，直至2008年金融風暴後，才見明顯回落。

摩通評估，若巴郡要繼續透過場內交易悉數出售手上2.07億股比亞迪H股，行動相當具挑戰性。該行假設巴郡交易量佔比亞迪每日平均交易量10%，以過去半年日均交易820萬股計算，「清貨」需時將長達逾252個交易日，從技術上而言，透過配售交易進行似乎更可行。

巴菲特對比亞迪的投資可追溯至2008年，當時以每股作價8元，斥資18億元買入2.25億股比亞迪Ｈ股，成為公司第四大股東。倘若如今悉數「清倉」，估計帳面獲利逾27倍。