moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

百億境外債擬交換要約 合景泰富系股價挫

標籤：經濟

【明報專訊】市場氣氛淡薄致內房賣產融資自救不如預期，當中一直表明會賣產、利用境外項目再融資的合景泰富（1813）昨披露，尋求將至少合計8.1億美元的2022年9月到期6厘優先票據及2022年9月到期5.2厘優先票據的未償還本金額90%，以及5.6億美元的2023年9月到期7.875厘優先票據的未償還本金額50%進行交換要約，合計涉資達13.7億美元（折合約106.86億元）。

合景悠活收市跌13%

事件再觸發市場憂慮合景泰富將向合景悠活（3913）「伸手」，合景系午後急插，合景悠活曾插14.1%，收市仍跌13.38%，報1.23元；合景泰富全日跌5.52%，收報1.37元。此前，摩通已點名合景泰富潛在為自救而減持合景悠活的可能。

合景泰富表示，是次提出債券交換要約是為改善其整體財務狀况、延長債務到期情况、加強資產負債表及改善現金流量管理。合景泰富又徵求豁免因未於9月5日支付2024年3月票據的利息產生的違約事件及任何其後違反或違約等。集團指倘交換要約徵求未能成功進行，可能無法悉數償付交換票據及或同意票據，且為履行其財務承諾所作其他努力未必能達到預期效果，集團或須考慮進行替代的債務重組。

券商銀河聯昌昨發表報告，將合景由「買入」降至「持有」，目標價1.4元。該行中港房地產研究負責人鄭懷武指出，合景泰富似需為其在本月15日及21日到期的9億美元境外債尋求延期，但不給予合景泰富「沽售」評級，是基於股份受流動性問題上影響，股價由年初至今已跑輸。

鄭懷武稱，了解到公司一直非常努力及嘗試履行其義務，但市場不配合，在過去3至6個月合約銷售仍非常疲軟，由於市場情緒疲弱，合景泰富在內地與香港賣產都非常緩慢。