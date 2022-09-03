百億境外債擬交換要約 合景泰富系股價挫

合景悠活收市跌13%

事件再觸發市場憂慮合景泰富將向合景悠活（3913）「伸手」，合景系午後急插，合景悠活曾插14.1%，收市仍跌13.38%，報1.23元；合景泰富全日跌5.52%，收報1.37元。此前，摩通已點名合景泰富潛在為自救而減持合景悠活的可能。

合景泰富表示，是次提出債券交換要約是為改善其整體財務狀况、延長債務到期情况、加強資產負債表及改善現金流量管理。合景泰富又徵求豁免因未於9月5日支付2024年3月票據的利息產生的違約事件及任何其後違反或違約等。集團指倘交換要約徵求未能成功進行，可能無法悉數償付交換票據及或同意票據，且為履行其財務承諾所作其他努力未必能達到預期效果，集團或須考慮進行替代的債務重組。

券商銀河聯昌昨發表報告，將合景由「買入」降至「持有」，目標價1.4元。該行中港房地產研究負責人鄭懷武指出，合景泰富似需為其在本月15日及21日到期的9億美元境外債尋求延期，但不給予合景泰富「沽售」評級，是基於股份受流動性問題上影響，股價由年初至今已跑輸。

鄭懷武稱，了解到公司一直非常努力及嘗試履行其義務，但市場不配合，在過去3至6個月合約銷售仍非常疲軟，由於市場情緒疲弱，合景泰富在內地與香港賣產都非常緩慢。