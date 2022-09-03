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洪九果品下限定價 暗盤「潛水」

標籤：新股

【明報專訊】阿里巴巴（9988）有份持股的重慶洪九果品（6689）下周一（5日）首日掛牌，昨天公布招股結果，每股定價40元，為招股價每股40元至52元的下限；一手中籤率100%，相當於「人人有份」。香港公開發售部分認購不足，僅得0.6倍認購；國際發售部分超購0.96倍。

洪九果品於輝立暗盤先升後回，一度升6.3%至42.5元，收市轉跌0.6%至39.75元；以一手100股計算，每手帳面蝕25元。於富途暗盤，洪九果品跌1%至39.6元，每手帳面蝕40元。該股在港IPO發行1400萬股，集資淨額4.97億元。兩家基石投資者承諾認購2600萬美元（約2.03億港元）的股份，廣發全球資本認購1450萬美元，南方基金管理1150萬美元。

中創新航傳延後港IPO

另彭博引述消息指出，內地鋰電池製造商中創新航原定周四（1日）「闖關」，尋求通過聯交所上市聆訊，但公司擬延後在港IPO計劃，目前暫未得知押後的原因。據報，中創新航計劃集資最多20億美元（約156億港元），預料將成為中國中免（1880）後，香港今年第二大新股集資王。資料顯示，中創新航成立於2007年，為電動車和其他產品製造鋰電池，主要生產基地包括常州、廈門和武漢等地。

明報記者

[新股]