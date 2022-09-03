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中證監副主席：支持港推國債期貨 分析：助降對冲成本 吸引更多資金參與內地債市

標籤：經濟

【明報專訊】中證監副主席方星海昨在中國國際金融年度論壇，公布內地與香港資本市場合作新措施，包括支持香港推出國債期貨、擴大滬深港通股票範圍至在港主要上市外國公司，以及在港推出人民幣股票交易櫃台。中國國債是外資持有內地境內債券的主要債券類型，不過現時在港交所（0388）沒有相關債券期貨可作對冲，市場人士指出，目前債市波動較大，推出國債期貨有助減低投資者對冲成本，吸引更多資金參與內地債市。

明報記者 歐陽偉昉

據人民銀行公布，7月份境外機構所持有的3.51萬億元（人民幣，下同）銀行間市場債券，以國債佔比最高，有66.2%。交易量方面，今年7月債券通北向交易的6914億元成交額，國債交易量佔比為41%，與政策性金融債並列交易量最大券種。方星海表示，當局支持香港推出國債期貨，加快推動境內國債期貨市場對內對外開放，實現兩地協同發展。

梁鳳儀：外國公司納港股通

增國際企業來港集資

證監會署理行政總裁梁鳳儀表示，外國公司納入港股通是重大突破，增強港交所作為國際企業重要集資地的吸引力。當局將與中證監、港交所合作，選出更多符合資格證券納入滬深港通。

另外，愈來愈多海外投資者透過債券通投資內地債市，中證監支持香港推出國債期貨，將有助他們更妥善地管理相關風險。

港交所行政總裁歐冠昇表示，措施是重要的里程碑，將提升兩地市場的流動性和廣度，繼續支持香港發展為國際資產管理中心、風險管理中心和國際離岸人民幣中心的發展。

港交所現在沒有內地債券期貨，東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，美國加息令現時債券市場相當波動，投資者需要為持倉對冲，目前投資者可與投資銀行進行場外期貨對冲，但成本較高，因此若香港推出國債期貨降低成本，會有助提高國債的流動性，吸引更多資金進場，同時也增進香港債券市場的深度和闊度，增加人民幣在投資上的運用。

目前被列入恒生綜合大中型指數，但因為是外國公司而剔出港股通的公司不多，包括俄鋁（0486）、歐舒丹（0973）、百威亞太（1876）和普拉達（1913）。龐寶林相信，外國公司納入港股通效果並非在目前立即顯現，但可為外國公司帶來龐大的內地投資者和資金，有助吸引來港上市。

中美簽審計協議 助除赴美上市障礙

此外，方星海亦表示，早前中美簽署跨境上市公司審計監管合作協議，為清除存在多年的中國企業赴美上市障礙邁出了重要一步。當局推動中國資本市場與國際接軌，落實合作協議，建立可預期的國際監管環境，並加強與境外機構投資者溝通，提高投資A股便利性，增強外資投資中國資本市場的信心。