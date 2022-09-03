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港深公布18項措施 支持港基金到內地投資

標籤：經濟

【明報專訊】財經事務及庫務局與深圳市前海管理局昨日公布，18項支持前海深港風投創投聯動發展的措施。前海管理局將支持符合條件的香港有限合伙基金（LPF）在前海設立投資公司，開展境內投資，亦將改善外商投資股權投資管理企業（QFLP）試點計劃，包括改善准入門檻和申請流程、拓寬投資範圍及縮短辦理時間。深圳與香港亦會探索通過跨境監管沙盒機制，促進兩地私募股權投資市場發展。

香港有限合伙基金制度在2020年8月設立，傳統上此類基金多在開曼群島等地成立，截至去年年底，在港註冊的有限合伙基金總數為409個。QFLP則為外資於內地設立，以非公開方式向投資者募資，進行非上市公司投資、參與上市公司配股等股權投資活動。

投資基金公會：有助推廣LPF

投資基金公會行政總裁黃王慈明說，過去海外投資者和律師仍慣用開曼群島設立有限合伙基金，對香港LPF認知程度不是太高，是次推動LPF與內地QFLP規則銜接、機制對接，除了提高便利性，也有助推廣LPF。另一方面，現在內地有十多個城市設有QFLP試點，包括北京、天津、青島等，前海與香港推出合作措施，也有助加強與內地城市競爭的吸引力。

深圳在吸引私募基金使出銀彈攻勢，例如境外知名風投創投機構、國際資管機構、香港家族辦公室，經國家金融監管部門批准在前海新註冊或新遷入前海者，按照實收資本給予高達5000萬元（人民幣，下同）獎勵。另外，在前海投資企業向香港投資方面，每宗向合資格香港創科企業投資可得最多50萬元獎勵，每年累計獎勵最高200萬元，而在港交所上市則可得200萬元。