港深公布18項措施 支持港基金到內地投資

香港有限合伙基金制度在2020年8月設立，傳統上此類基金多在開曼群島等地成立，截至去年年底，在港註冊的有限合伙基金總數為409個。QFLP則為外資於內地設立，以非公開方式向投資者募資，進行非上市公司投資、參與上市公司配股等股權投資活動。

投資基金公會：有助推廣LPF

投資基金公會行政總裁黃王慈明說，過去海外投資者和律師仍慣用開曼群島設立有限合伙基金，對香港LPF認知程度不是太高，是次推動LPF與內地QFLP規則銜接、機制對接，除了提高便利性，也有助推廣LPF。另一方面，現在內地有十多個城市設有QFLP試點，包括北京、天津、青島等，前海與香港推出合作措施，也有助加強與內地城市競爭的吸引力。

深圳在吸引私募基金使出銀彈攻勢，例如境外知名風投創投機構、國際資管機構、香港家族辦公室，經國家金融監管部門批准在前海新註冊或新遷入前海者，按照實收資本給予高達5000萬元（人民幣，下同）獎勵。另外，在前海投資企業向香港投資方面，每宗向合資格香港創科企業投資可得最多50萬元獎勵，每年累計獎勵最高200萬元，而在港交所上市則可得200萬元。