數碼通全年少賺5% 末期息持平

【明報專訊】數碼通（0315）昨日公布，截至6月底止全年業績，全年純利跌4.9％至4.23億元，若撇除政府補貼影響，年內純利實際按年增長16%。受惠5G業務增長和漫遊業務反彈，全年收入升3.5％至69.57億元，EBITDA升4.7％至25.75億元。每股盈利38.2仙，每股末期息派15.5仙，按年持平。集團副行政總裁譚樂文表示，未來5G月費計劃和漫遊將繼續成為增長動力，「3+4」放寬入境檢疫後實施後，預料漫遊業務可恢復五成。
年內服務收入及其他相關服務收入按年升3.5％至44.89億元，主要受惠5G客戶持續增長、5G家居寬頻服務增長和漫遊收入回升。至於手機及配件銷售升3.7％至24.69億元。
截至6月底止，5G月費計劃上客滲透率達28％，推動期末ARPU增長5％至213元，月費計劃客戶流失率維持於0.7%的低水平。
譚樂文又表示，最新截至8月底止，5G滲透率升至30％，又相信未來5Ｇ上客增長趨勢持續。
譚樂文又表示，5G家居寬頻服務逐漸成為業務增長動力來源，客戶人數按年升超過2倍，收入增長超過3倍，增長速度理想，未來繼續集中拓展目標市場，如寬頻選擇較少的用戶群。惟他不預計未來一年客戶量增長，相信能繼續以現時增長速度發展。
談及漫遊業務，副主席馮玉麟表示，漫遊業務在上季出現反彈，帶動全年漫遊已恢復至疫情前約38%水平，最新7月恢復約48%，港府8月實施「3+4」放寬政策後，料漫遊收入可恢復至50％或甚至更好，不過他亦預期漫遊復蘇步伐仍然緩慢。