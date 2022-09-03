周焯華案澳門開審 博企提民事索償95億

【明報專訊】澳門富商、太陽城集團創辦人周焯華及其他多名人士涉嫌干犯非法開賭等多項罪名，其中周焯華本人被控多達289項控罪，昨日於澳門開審。據庭上透露，澳門特區政府、永利（1128）、澳博（0880）、美高梅（2282）及金沙（1928）向周焯華及其他5名人士提民事索償，涉及金額達95.35億元（澳門元，下同）。
據《澳門日報》報道，檢察院向合共21名疑犯提出多項起訴涉及多個範疇，當中包括涉及黑社會的罪競合犯罪集團罪、在許可地方內不法經營賭博罪、相當巨額詐騙罪（詐騙六博企及澳門特別行政區）、不法經營賭博罪及清洗黑錢罪。
檢察院又代表澳門政府、永利渡假村（澳門）股份有限公司、澳娛綜合度假股份有限公司、威尼斯人澳門股份有限公司，向7名被告周焯華、盧石峰、梁樹榮、馬天倫、王柏齡、張志堅及周振熙要求賠償，其中包括向澳門政府賠償約82.61億元、向永利渡假村賠償約7.65億元、向澳娛綜合度假賠償約1.78億元、向威尼斯人澳門賠償3.01億元，另美高梅金殿超濠股份有限公司除上述7名被告外，亦同時針對太陽城博彩中介一人有限公司、司徒志豪、張一平、呂文傑、蘇奕明、龐克訓及黨永剛提出賠償請求，損害賠償金額待日後釐清及結算。