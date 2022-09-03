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利潔時舵手 接掌星巴克

【明報專訊】全球最大咖啡連鎖品牌星巴克（Starbucks）（美：SBUX）任命英國消費品巨擘利潔時（Reckitt Benckiser，圖）（英：RKT）掌舵Laxman Narasimhan為新一任行政總裁。印度裔的Narasimhan將於9月底從利潔時卸任，並在10月與星巴克臨時CEO舒爾茨（Howard Schultz）展開職務交接，預定明年4月正式就任。星巴克前行政總裁約翰遜（Kevin Johnson）於今年4月卸任，將領導權重新交予曾掌星巴克30載的舒爾茨，由舒爾茨再覓新舵手。星巴克股價早段跌逾1%。

薪酬獎勵值2800萬美元

利潔時旗下著名產品包括美贊臣的安嬰兒（Enfamil）奶粉、滴露（Dettol）、杜蕾斯（Durex）安全套、Lysol消毒噴霧等。55歲的Narasimhan過去曾任顧問公司麥肯錫（McKinsey）高級合伙人、百事（PepsiCo）（美：PEP）商務總監等。投資研究機構Bernstein分析師指出，他領導利潔時3年間推行的轉型計劃「似乎正在奏效」，但現在將功勞歸於他為時過早。Narasimhan接掌星巴克後，將執行舒爾茨設計的「重塑」星巴克策略，改善合作伙伴的體驗，加強與客戶的關係。

星巴克讚賞Narasimhan對經營消費品牌擁有近30年的經驗，善於凝聚人才。星巴克將向他提供價值超過2800萬美元的薪酬獎勵，包括130萬美元的基本工資、260萬美元的年度現金獎金，以及價值可達1360萬美元的股權獎勵。星巴克將向他支付160萬美元的簽約獎金及925萬美元的股權，以補償他離開利潔時的酬金損失。

（綜合報道）

[國際金融]