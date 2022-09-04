拜登擬行政命令 限投資中國科企 兼禁取美公民數據 騰訊阿里百度料最受影響

明報記者 蔡穎霖

消息人士表示，華府正跟美國國會討論立法，要求公司在投資中國特定產業以前，需要事先披露，目前當局亦正討論建立一套制度，賦予美國政府阻止投資的權力。繼上周限制Nvidia（美：NVDA）、AMD（美：AMD）等公司，將高階人工智能晶片售往中國，消息人士形容，今次行政命令是美國廣泛戰略的其中一部分。

新聞平台Semafor則較具體描述擬議中的行政命令內容，消息指當局擬要求美國公司披露在華的半導體、人工智能、量子計算、稀土礦產和電動汽車等行業投資，或建立類似審查外企在美國投資的美國外國投資委員會（CFIUS）機制，使美國政府能夠直接阻止投資美企在華投資。當局亦可同時執行上述措施，美企披露投資後，在必要時阻止。

傳擬建機制直接禁華投資

目前拜登政府並未就行政命令作出定案，預計最快或在本月簽署。消息人士指該行政命令原是在7月通過，向在美生產半導體企業提供527億美元補助的《晶片法案》一部分，旨在削弱外企在華的投資，不過美國企業認為涉及範圍太廣，而且條文令人混淆，因此最終不在法案以內。消息稱，對於如貝萊德等投資於中國股市的公司，或已在中國內地成立實體的基金將如何遵從規例，現時仍未清楚。

此外，華府亦正醞釀至少另外兩項針對中國科企的行政命令，包括限制TikTok等由中資科技提供，可收集美國公民數據的服務，以及限制美企可向中國客戶出售的技術種類。白宮、TikTok並未對外媒查詢置評。

美團影響料較小

中美在上月底就解決中概股審計問題簽署初步協議，改善近月缺乏好消息的港股投資氣氛，不過中美關係或在科技問題再添波折，易方資本創辦人及投資總監王華指出，不少內地互聯網公司正在發展人工智能，今次潛在行政命令，對科指及科技股均有影響，實際情况則要視乎正式公布內容。

王華表示，騰訊、阿里巴巴及百度等公司涉獵人工智能更多，料會受到更大壓力；相對美團（3690）集中於餐飲外賣，影響會較小。另外，半導體股亦會受投資禁令所影響，外資買盤較多的華虹半導體（1347），料會較獲「國家隊」支持的中芯國際（0981）影響更大。