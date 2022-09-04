moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

拜登擬行政命令 限投資中國科企 兼禁取美公民數據 騰訊阿里百度料最受影響

標籤：經濟

【明報專訊】中美科技戰不斷升溫，彭博社引述消息表示，美國總統拜登擬在未來數月，透過行政命令限制美國公司投資中國科技企業，另商務部亦擬針對可用於人工智能運算的晶片進一步設限。有分析認為，今次行動主要針對人工智能範疇，相信對科技股及科指均有壓力，其中以騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及百度（9888）等公司受影響較大。

明報記者 蔡穎霖

消息人士表示，華府正跟美國國會討論立法，要求公司在投資中國特定產業以前，需要事先披露，目前當局亦正討論建立一套制度，賦予美國政府阻止投資的權力。繼上周限制Nvidia（美：NVDA）、AMD（美：AMD）等公司，將高階人工智能晶片售往中國，消息人士形容，今次行政命令是美國廣泛戰略的其中一部分。

新聞平台Semafor則較具體描述擬議中的行政命令內容，消息指當局擬要求美國公司披露在華的半導體、人工智能、量子計算、稀土礦產和電動汽車等行業投資，或建立類似審查外企在美國投資的美國外國投資委員會（CFIUS）機制，使美國政府能夠直接阻止投資美企在華投資。當局亦可同時執行上述措施，美企披露投資後，在必要時阻止。

傳擬建機制直接禁華投資

目前拜登政府並未就行政命令作出定案，預計最快或在本月簽署。消息人士指該行政命令原是在7月通過，向在美生產半導體企業提供527億美元補助的《晶片法案》一部分，旨在削弱外企在華的投資，不過美國企業認為涉及範圍太廣，而且條文令人混淆，因此最終不在法案以內。消息稱，對於如貝萊德等投資於中國股市的公司，或已在中國內地成立實體的基金將如何遵從規例，現時仍未清楚。

此外，華府亦正醞釀至少另外兩項針對中國科企的行政命令，包括限制TikTok等由中資科技提供，可收集美國公民數據的服務，以及限制美企可向中國客戶出售的技術種類。白宮、TikTok並未對外媒查詢置評。

美團影響料較小

中美在上月底就解決中概股審計問題簽署初步協議，改善近月缺乏好消息的港股投資氣氛，不過中美關係或在科技問題再添波折，易方資本創辦人及投資總監王華指出，不少內地互聯網公司正在發展人工智能，今次潛在行政命令，對科指及科技股均有影響，實際情况則要視乎正式公布內容。

王華表示，騰訊、阿里巴巴及百度等公司涉獵人工智能更多，料會受到更大壓力；相對美團（3690）集中於餐飲外賣，影響會較小。另外，半導體股亦會受投資禁令所影響，外資買盤較多的華虹半導體（1347），料會較獲「國家隊」支持的中芯國際（0981）影響更大。