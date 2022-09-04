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稱廠商要求 美延續301首批關稅

標籤：經濟

【明報專訊】除了科技限制外，美國貿易代表辦公室（USTR）上周五公布，美國在2018年依據「301調查」結果，對中國輸美商品加徵的首批關稅，將在4年法定檢討限期後繼續實施，因為當局收到大量美國廠商請求繼續實施關稅。當局下一步將繼續檢視關稅，及後就個別項目發出通知，經檢視後仍有機會修改。

美國前總統特朗普在2018年，對500億美元中國進口貨品實施25%關稅，包括7月實施的飛機零件、半導體等340億美元貨品，及在8月實施的電單車、引擎等160億美元貨品。美國貿易代表辦公室在今年5月展開法定檢討程序，期內收到約400個來自美國本地生產商和行業協會，要求繼續關稅的請求，稱關稅有助與中國進口貨品競爭、投資新技術、擴大國內生產並僱用更多工人。

美國近5個月按年通脹企穩在8%以上的高位，拜登政府內部不乏對修改特朗普關稅的討論。白宮副國家安全顧問辛格在5月表示，部分對華加徵的關稅缺乏戰略目的，政府可降低對自行車、服裝等貨品關稅，幫助抑制物價上升。由於通脹壓力陡增，美國商界亦有減免對華加徵關稅的要求。不過，上月美國眾議院議長佩洛西訪台後，解放軍舉行軍事演習回應，外電指拜登因而重新考慮削減關稅的問題。

分析：已預期不會全面撤關稅

信銀國際首席經濟師卓亮表示，近期中美關係較多波折，因此並不預期美國會較全面地撤銷對華貨品徵收關稅，不過以上關稅已在實施，除非美國額外增加關稅，否則對中國出口也不會有短期衝擊，而下半年外圍經濟衰退風險上升，才是影響中國出口表現較重要因素。美國維持現有關稅，他認為相關貨品金額不多，對減低美國通脹幫助有限，聯儲局加息、縮表速度對通脹影響更大。