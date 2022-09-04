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銀保監籲險企投資需更審慎 勿存「僥倖」心態

標籤：經濟

【明報專訊】內地房地產出現債務問題，市場關注內地保險公司運用保險資金投資的風險。銀保監副主席肖遠企昨日出席論壇時表示，保險公司在投資經營必須審慎穩妥，特別是壽險公司的負債年期較長，經營面臨較多不確定，因此認為其風險偏好選擇要「相對更低一些」，要求險企不能產生只要續有保費注入，便不會出現問題的僥倖心態。

肖遠企表示，保險公司經營需要圍繞風險保障的主業，因為保險資金投資範圍廣泛，很容易涉足不熟悉的領域，也容易使一些公司產生無所不能的幻覺，為險企引伸風險的一個重要原因。

他又指出，任何一間公司不應認為自己是萬能的，一些公司認為多元擴張能產生規模經濟效益，但實踐證明並不完全適合保險行業，險企非主要業務，只應局限於增強和鞏固主業的業務領域。

不宜多元擴張 易惹風險

在新冠疫情爆發以前，內地壽險增長自2017年來已漸漸放緩，人保集團（1339）副總裁肖建友表示，目前保險業除了面臨營銷模式、商業模式的艱難轉型，亦受宏觀經濟增速放緩和新冠疫情影響，還有居民消費增長收縮等外部壓力，導致行業一直以來的增長動力變弱。

肖建友認為以保險完善醫保、社保等民生保障，是改善居民支出預期、促進居民即期消費的重要方法，該行將積極發展醫療、年金和養老保險。另外，該行亦積極探索靈活就業人士的保障模式，參與職業傷害保障試點工作，與滴滴、京東（9618）等合作，為外賣員、網約車司機等提供綜合風險保障。