水旱頻發 去年經濟損失2萬億 全球運輸生產受影響 勢加劇通脹

中國川渝地區此前也因高溫、乾旱天氣，出現「汛期反枯」的罕見現象，令四川的水力發電能力一度降低五成，影響工業生產。此外，巴基斯坦自6月以來的暴雨，更導致逾千人死亡，3300萬人受災，需國際社會緊急援助。專注於水利、能源解決方案的專業服務公司GHD近期發表的研究預期，洪澇與乾旱等與水相關的自然災害，可能在2022至2050年間對全球GDP造成高達5.6萬億美元（約43.7萬億港元）的損失。

資料來源：財富雜誌、CNBC、彭博社

世界氣象組織（WMO）的數據顯示，由1970年至2021年，水旱之災以至所有自然災害，在全球造成3.64萬億美元（約28.4萬億港元）的損失。根據位於比利時的災害流行病學研究中心（CRED）緊急事件數據庫，去年全球共記錄了432宗自然災難事件，遠高於平均水平。例如去年有223次洪水被列為自然災害，而由2001到2020年，平均每年只有163次。全球的自然災害僅在2021年就造成2520億美元（約1.97萬億港元）的經濟損失，較2020年增加47%，並較過去20年的平均水平高出66%，突顯自然災害對經濟的影響愈來愈嚴重。

WMO：天然災害50年增4倍

WMO亦指出，過去50年，與氣候和天氣有關的災害增加了4倍。WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）指出，由於氣候變化，水旱之災等極端事件的數量正在增加，「這意味更多的熱浪、乾旱和森林大火等，就像我們最近在歐洲和北美觀察到的那樣」，並對全球多處地區帶來嚴重影響。

自5月以來的炎熱乾燥天氣，令歐洲河道乾涸。蜿蜒逾千公里的萊茵河（The Rhine），在德國關鍵要道的水位，在8月中曾降至40厘米以下，令航運嚴重受阻。在法國，盧瓦爾河（The Loire）部分地區可步行而過。意大利乾旱見底的波河（The Po），河牀露出二戰時沉於河底的駁船和炸彈。

經濟學人智庫（EIU）歐洲和氣候政策高級分析師Matthew Oxenford向CNBC稱，已有很長時間沒見過這種程度的乾旱，一些主要河道的水位低於數十年來的水平，部分主要航道的水位只要再低少許，就完全無法進行任何運輸，這將對經濟產生嚴重影響。

歐主要河道乾涸 農作物收成跌

分析指出，幾乎所有歐洲河流都出現一定程度的乾涸。乾旱炎熱的天氣，影響到歐洲夏季的農作物產量，預期玉米、大豆和向日葵等收成下降。面對食品及能源價格急劇上升，歐元區8月通脹9.1%創新高。

乾旱天氣除影響到航運和農業，也影響到電力供應。法國今夏河水溫度上升，威脅到該國的核電產能，因為核電站需利用河水冷卻核反應堆。在嚴重依賴水力發電的挪威，降雨減少意味大壩發電量下降。挪威政府因此在8月初宣布計劃限制電力出口。

地中海溫暖乾燥或持續到11月

歐盟警告，西歐—地中海地區比往常更溫暖、更乾燥的天氣可能持續到11月。GHD指出，與水有關的自然災害頻率愈來愈高，此趨勢將隨氣候變化而持續，而政府、企業和消費者將為此付出高昂的成本。GHD的氣候學家預測，未來30年，與水有關的自然災害，僅在美國就可能造成超過3.7萬億美元的損失。

隨着西岸乾旱持續，科羅拉多河面臨嚴重的缺水危機，沿河7個州需減少用水，以免水塘水位下降影響水力發電。位於科羅拉多州博爾德（Boulder）的美國國家大氣研究中心（NCAR）科學家辛普森（Isla Simpson）指出，地球溫度上升，意味山脈的降雪減少，在夏季融雪期間流入溪流的水也隨之減少。

內地限電 車廠停產

山上的冰雪是大自然的水庫。加州大學洛杉磯分校的氣候學家斯溫（Daniel Swain）說，當降雪量減少，從美國到中國、歐洲，以至中東的許多河流源頭都會乾涸。此前內地高溫乾旱也導致四川的水力發電量大減。福士汽車（Volkswagen）在成都有6000名員工的廠房一度處於停產狀態，豐田（Toyota）的組裝廠曾暫停生產。

極端天氣也為巴基斯坦帶來洪水災難。持續數周的極端降雨，以及冰川融化引發的洪災，使巴基斯坦三分之一土地被淹浸，令原已嚴峻的經濟形勢急劇惡化。國際貨幣基金（IMF）批准了一項恢復巴基斯坦大規模融資計劃的協議，向巴基斯坦提供11億美元。當地洪水對基建造成嚴重破壞，特別是通訊、道路及農業等，政府初步估計維修及重建費用將超過100億美元。

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