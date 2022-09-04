大國碳排較多 小國受災

巴基斯坦45%棉花作物被毁

今次洪災造成巴基斯坦嚴重的人命傷亡及經濟損失。根據聯合國世界糧食計劃署（WFP）的數據，全國近80萬隻牲畜死亡、大量農作物和果園被淹浸。該國最新的經濟展望警告，災情將嚴重影響季節性農作物出口，包括該國主要經濟作物棉花。據估計，全國45%的棉花作物被毁。

巴基斯坦位於南亞，每年夏季雨季降雨量大，時常發生洪澇災害。受氣候變化影響，今年雨季提前，且降雨量大增，波及巴基斯坦全部省份。該國環境部長Sherry Rehman形容，這是「氣候問題引發的史詩級人道災難」。巴基斯坦外交部長Bilawal Bhutto-Zardari指出，儘管巴基斯坦對全球整體碳排放的影響微不足道，但國家卻一次又一次被諸如此類的氣候災難摧毁。

發達國承認影響

美反對賠償機制

回顧2015年《巴黎協定》的內容，發達國家雖承認氣候變化造成的影響，但表明不會為發展中國家因氣候變化造成的損失提供任何賠償或負上任何責任。在2021年的聯合國氣候變化大會（COP26），美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）在公開場合承認，美國作為富裕的碳排放大國需承擔更多責任，但多國代表透露美國外交官員在閉門會議反對為脆弱國家設立賠償機制。

[企業地球村]