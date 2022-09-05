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網紅營銷還可以怎樣做？

同事都說我「倒米」，因為從我手中推掉的機會，多得連同事們都看不過眼。先要說明，我不是在「炫富」，在工作還沒有多到讓我透不過氣來之前，實在很想著重在營銷市場這一塊的商業策略。其中一樣我推掉很多的合作，是品牌邀請我們參與策劃的網紅營銷。不是我不看好這一門宣傳策略，而是單純以找一堆「網紅」拿着產品自拍在社交媒體發佈的品牌「造勢」方法，頂多是「產品散貨造勢」(Product Seeding) ，不算什麼網紅營銷，套上Influencer或Microinfluencer之名做散貨造勢之舉，這一招幾年來已經玩到「水尾」。

要曝光還是要達標

不論是那個營銷的執行方法，在制定前應先考慮目標。不過如果要問目標是曝光還是銷售數量，我猜大概所有客人都會說兩者都需要。這個時候我通常都會討論，那一項為先。不要以為Followers夠多，就能做到曝光和銷售兼得， 事實Microinfluencer的興起就是有主題內容的創作者，能夠更有效達到訊息傳遞，甚至是達到營銷效果。不過 Influencer一字被濫用，Marketers真的選用某某Microinfluencer時，除了一面貪求預算可以micro，也應該考慮網紅究竟有那一個方面的Influence。

網紅營銷的前中後

在制定網紅營銷前，一定要做好研究。不少品牌和數碼營銷公司以為找幾個做選擇就好。其實要做研究的除了是網紅的follower，目標受眾等，也應該了解網紅曾經合作的品牌以及競爭對手選擇過的influencer。當達成合作後，也應該制定好雙方期望，品牌有權期望製作很商業化的內容，但真正的influencer作為內容創作者，其實也有權在意自己平台發放內容的質素。如何平衡兩者，又能真正吸引受眾，就是巧妙之處。通常完成項目，品牌要求結果或報告，就算是完美結束。不過眼見外國其實不少品牌已經將Influencer當成媒體般看待，有些更專門設立部門長遠建立品牌與Influencer的關係，並不是「用完即棄」的單次合作，這值得香港品牌和廣告商們認真思考。

拿着產品自拍就當網紅營銷的案子，我就不敢亂接了。我倒有興趣願意長遠建立品牌與Influencer關係的，Influencer長遠更認識產品，對產品更忠誠更願意投放時間製作內容，不是對品牌產品更有利嗎？

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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bernie@social-stand.com

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