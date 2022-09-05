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首域盈信柯雷：比亞迪盈利乏善足陳 估值偏高

【明報專訊】港股上周的焦點新聞是，根據港交所披露易的數據，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡近日已減持了1786萬股比亞迪（1211），估計套現近50億元，此消息亦拖累比亞迪上周股價連跌5日，累積跌幅達13.81%。首域盈信資產管理基金經理柯雷早於兩星期前《Money Monday》封面故事表示，由於內地電動車行業日新月異，市場競爭不斷加劇，能見度仍然較低，故此該行較少買入電動車股，目前他認為比亞迪利潤表現乏善足陳，估值可能處於不合理的偏高水平。

經歷中國股市近年大上大落後，相信不少投資者均體會變幻才是永恒，買入後長期持有的策略，遠遠及不上適時低買高賣，懂得上車之餘也要把握落車時機。早於《Money Monday》第194期（2019年4月15日出版）封面故事，當時任職富達國際基金經理馬磊在專訪中表示，看好內地中低端電動車市場，原因是其在競爭中有強大優勢，並指這從比亞迪強大的市佔率可以得到引證。比亞迪在該報道出版前收報52元，在此後逾3年大漲小回，累升數倍，6月28日創歷史新高333元，過去2個多月始掉頭回落，而《Money Monday》過去兩期封面故事或「技術取勝」專欄均有提示比亞迪的投資風險（見圖）。

比亞迪的不利消息亦於上周一出現，根據港交所披露易的數據，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡申報減持比亞迪，在去年11月8日至今年8月24日期間，巴郡於該股的持股量由2.25億股減少至約2.18億股；上周五進一步申報，在8月24日至9月1日，持股進一步由約2.18億股減少至約2.07億股。由於比亞迪中期年報披露，巴郡在今年6月底仍持有2.25億股，換言之，巴郡是在7月4日至9月1日期間減持了比亞迪1786萬股，H股持股比率已由20.49%下降至18.87%，以期內該股平均價285.118元計算，估計巴郡是次減持已套現近50億元。

巴郡料套近50億 餘下持貨零成本

巴郡是在金融海嘯高峰期、2008年9月26日以配售方式，以每股8元認購比亞迪2.25億股新股，涉資18億元，當時瑞銀投資銀行是比亞迪的財務顧問；由於比亞迪股價至今勁升近30倍，巴郡是次減持比亞迪持股不足一成，已套現近50億元，是當年投資額的2倍多，餘下持貨已屬零成本。

值得一提的是，恒指在2008年9月27日收報18,682點，跟着一個多月市况急轉直下，當年10月27日跌至10,676點始見底，當時市况如此差的情況下，巴郡仍願意買入比亞迪，並長線持有近14年後至今始沽貨，股神巴菲特投資智慧與決心可謂老而彌堅。

上半年多賺逾2倍 觀望可否續強勢

至於兩星期前已提示內地電動車行業投資風險的首域盈信柯雷，目前認為比亞迪利潤表現乏善足陳，估值可能處於不合理的偏高水平：「我們並無持有綜合電動車製造商比亞迪的股票。在近日供應短缺期間，比亞迪的高度整合供應鏈能夠提供主要零件，有助公司提高市佔率。我們觀察比亞迪已有一段時間，可惜其利潤表現乏善足陳，我們無法確定公司能在電動車供應鏈恢復正常後守住市場佔有率。我們認為比亞迪的估值可能處於不合理的偏高水平。雖然本年度公司的股價表現理想，我們也未有買入股份。我們相信，假如市場過分追捧特定的主題（即所謂的主題市場），我們便該保持審慎及避免羊群心態。有時候，這個做法會令我們錯過表現出色，但尚未展現出長期盈利增長能力的企業。」

比亞迪上半年營業額按年增長65.71%至150.6億元人民幣，盈利升2.06倍至35.95億元人民幣。以上周五收市價228.4元計算，比亞迪市值逾8000億元。

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[封面故事]