港15至24歲勞動人口急跌 學者憂漸現「斷層」 長遠削競爭力

明報記者 鄺海盈

據統計報告釋義，勞動人口包括就業人口及失業人口，而不可隨時工作或沒有找尋工作的料理家務者、退休人士及所有15歲以下人士等被定義為非勞動人口。即沒有工作又沒有搵工的15歲或以上人士不計入勞動人口。至6月底，本港就業人口約357.16萬，失業人口約17.86萬，失業率較去年底上升1.1個百分點至4.8%，勞動人口參與率跌0.5個百分點至58.8%。在15至24歲群組中，勞動人口較去年底共減少約5.01萬，跌幅超過兩成。

學者：外國歡迎大學生移入

香港大學社會工作及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝表示，疫情下港失業率上升，降低市民找工作的意欲，令勞動參與減少；加上其他國家相繼推出移民計劃，將門檻降低，歡迎大學生移入，導致本港年輕勞動力流出。

李兆波：檢疫應跟上國際速度 吸人才來港

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，年輕人口流出，短期內令社會消費水平下降，年輕一輩捨得花費，是本地餐飲及零售的增長動力之一。雖然短時間內未必影響本港的金融中心地位，但長遠而言，在商業及服務範疇上，會議及展覽等需要人手安排及協商，而在金融界別上，商業銀行管理層逐漸出現「斷層」問題，影響香港在商業上排名。

李兆波又稱，除政治、教育等因素，本港的檢疫政策亦是令人才流走的原因之一。他說：「香港現時的檢疫政策及教育制度與吸引人才背道而馳，國安法令營商的自由度下跌，在維護國安下可取一個更好的平衡點，檢疫政策亦應跟上國際速度，吸引人才來港。」

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才認為勞動人口下跌不一定等於移民，當中包括暫時離港。不過，他稱有部分行業可能因缺少人手，薪金會被拉高，服務成本亦同時拉升，在缺人的情况下亦會減慢開拓生意的速度，令本港競爭力降低。麥建議政府應從引入人才方面着手，參考新加坡、澳門等政策為外地人士提供誘因來港，並以針對式方式填補空缺，亦可在港加強人才培訓開展更多職業導向教育。