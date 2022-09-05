內地手機品牌榮耀 擬海外推「摺機」

擬以高端手機拓海外市場

CCS Insight資深分析員James Manning Smith認為，今年全球經濟衰弱，高端手機需求依舊強勁，至今環境仍對三星、蘋果有利，榮耀其中一項最大挑戰，是今年乘機嘗試從大牌子中奪取部分銷售額，而目前消費者預算緊張，購物會傾向審慎，免作有風險的消費。

他指出，榮耀其他內地對手於過去兩年以低價攻入歐洲市場，以現時位置，未經一番苦戰，不會輕易投降，即使榮耀於海外市場推廣中發力，仍須面臨激烈競爭。

榮耀是華為面對美國制裁之後，在2020年底出售予一個中國企業財團。因為在制裁之下，華為手機不能再使用Google的Android等軟件，同時不能使用美國的重要晶片，令到華為手機業務被沉重打擊，原有的榮耀品牌亦因而被出售。