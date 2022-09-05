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滯銷水果製成凍乾果粉減浪費

【明報專訊】內地小型農場經常有部分水果因為賣相問題無法賣出，造成浪費。有初創公司計劃，專門向小型農場收購滯銷水果，用真空冷凍乾燥技術處理，再磨成水果粉出售。既可以為滯銷水果找到出路，也可以讓消費者方便冲出營養均衡的「果昔」。

明報記者 薛偉傑

攝影 楊柏賢

Food With Benefits共同創辦人為蘇嘉熙、黎日生、Yordanov Matey Svetlan。他們今年2月開始研究，將品質正常的滯銷水果，用真空冷凍乾燥技術將急凍及抽走水份，然後磨成水果粉，賣給消費者和食品業者。

他們想到這個商業模式，因為看到有報道，內地很多小型農場都有一成至兩成的水果因為賣相問題，不獲大型超市等採購，由於欠缺其他銷售渠道，往往只能將滯銷水果曬乾，然後以低價向附近居民出售，甚至將滯銷水果當成肥料使用。

果粉密封包裝 毋須冷藏

他們提出以真空冷凍乾燥技術處理滯銷水果，原理是先將含有水分的食物急凍至攝氏零下20度至零下40度之間，令水分變成固態的冰；然後通過抽真空，令食物內的水分由固態直接成為氣態，排出食物之外。這種技術不會破壞物質原有化學結構，所以能夠很大程度上保存一些對熱力敏感兼容易揮發損失的成分，十分適合水果。相對於加熱處理脫水，真空冷凍乾燥技術保持食品原有的外形、顏色、營養成分更佳。再配合一般密封包裝，有關食品毋須冷藏，儲存在常溫的保質期也相當長，至少一年。

至於他們計劃將水果磨成粉後才包裝發售，因為水果乾本身較硬較乾，相比之下，真空凍乾水果粉只要加水，會變回有如原來的整個水果榨汁，包括果肉纖維，所有人都適合飲用。他們特別設計和試製由4種水果粉混合產品，每包37克包括半個蘋果、1隻香蕉、4粒士多啤梨和12粒藍莓，只要每日用水冲一包來喝，可以攝取到人體一日所需要的水果營養成分和纖維質，非常方便和節省時間，十分適合忙碌的都市人。他們建議，將水果粉加水後，再放入攪拌機稍為攪拌，或放入水樽內搖勻，令其變成「果昔」（看來像奶昔般），口感和賣相更佳。

料零售價30元內 最快年底推

該公司早前已向內地小型農場購入一批品質無問題的滯銷水果，並在福建找到一家擁有真空冷凍乾燥機的代工廠，試產了一批水果粉。若只計採購和代工生產費用，每包水果粉成本約6至7元。雖然未計算物流、存倉、銷售及工資等開支，但他們估計，若將每包零售價定在20至30元，應該有競爭力及有利可圖。

黎日生表示，現時餐廳的「果昔」因為使用新鮮水果製成，通常每杯要賣40元以上，而且是單一種水果。以該公司水果粉每包有4種水果來說，零售價20至30元不算貴，估計最快今年底以網購方式推出，現時網站已大致設計完成。

擬拓B2B市場 正與客戶洽商

除B2C市場，該公司也有意開拓B2B市場，直接向食肆、快餐店和雪糕廠供應水果粉，以協助業者節省原材料成本。現時已經有潛在客戶正在洽商。該公司早前參加「挑戰盃」全國賽香港區選拔賽（香港大學生創新及創業大賽），獲得社企或文化創意組別的二等獎。

[新經濟新天地]