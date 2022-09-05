李澄幸：投資不宜太集中 宜諮詢專業人士

因此，如何制訂投資計劃，以及選擇投資什麼是十分關鍵的，而股票是最有效的財富增值工具之一。過去100多年的歷史中，世界經歷過大戰、經濟大蕭條、石油危機、互聯網泡沫等各式各樣的政治及經濟的重大危機，惟全球主要股票市場的表現仍然十分可靠。既然如此，為什麼很多投資者卻表示自己於股票市場沒錢賺甚至虧損？關鍵在於「長期」、「全球」及「費用」此3個關鍵字上。

任何時間只投資於單一股票市場均屬高風險行為，先不論中港股票市場，很多投資者心目中最強大的美國股票市場，在過去100年當中，大概發生過3次「十年不升」的慘劇，包括1929及後大蕭條時期；1966至1982年，16年時間，標普500指數幾乎還在原位；2000至2010年，科網泡沫爆破後的10年，標普500指數再一次「十年不動」。不過，以上都有一個共通點，就是10年不升的噩夢之後，都會迎來一波牛市，如2010年至今，美國走出了長達10年的牛市。所以，中港股票市場表現低迷了近10年並不是個別例子，未來10年到底會否走出牛市是一個問號，但歷史足以表明投資何謂「長期」，基本上是10年或以上。如果不能持有10年或以上，你就必須分散投資組合至「全球」，再進一步是不單投資於股市，要配置一部分資金於債券及商品等。

另外一點是「收費」，「收費」是直接侵蝕投資回報的因素之一，因為不論賺錢還是蝕錢都需要收費。筆者不清楚王小姐具體所持有的產品概况，惟建議更仔細了解收費結構，假設計劃原定是20或25年期，現時提早領取而產生一筆過的費用也是常見的，所以不但要問自己投資回報的問題，而是此計劃是否仍然適合自己，是否有急需用錢的理由，或者提取後是否有更好的「再投資機會」，之後再綜合考慮提取與否。

王小姐過去10年的投資部署確實有不夠完善的地方，過於集中在單一市場，是否繼續等下去是一個挑戰，先不論提取後是否再投資於其他工具，比如ETF等，只討論中港股票市場的投資價值一事，筆者認為在此刻是有配置的價值的，個人主觀看好中國A股市場未來的表現。其實中國作為新興市場，股票市場的發展歷史只有30年左右，1990年以100基點出發，至今約3300點，33年時間翻了33倍，年化回報約11%，只是早段跑得太快，現時「休息」了一段長時間，如果繼續看好中國經濟在世界舞台仍然佔一席位，仍然值得保留一定的投資比例，而未來的月供計劃應該投入到其他市場，並逐步將組合分散全球。以上均是通用的資訊，建議根據自身情况諮詢專業人士。

CFP認可財務策劃師

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[李澄幸 理財信箱]