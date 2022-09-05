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洪龍荃、卓穎姿：瓜子龍頭洽洽食品 線下銷售網絡強

【明報專訊】洽洽食品（深：002557）是中國最大的瓜子生產商之一，創辦人於2000年初推出由炒變煮更為健康，以及使用獨特紅色牛皮紙包裝的洽洽瓜子，更大膽借錢於北京電視台賣廣告，使其知名度大幅提升。自此之後，消費者們提到瓜子就會想起洽洽。而投資休閒食品生產商的好處，就是受經濟周期影響較輕微。

現時洽洽食品主要生產瓜子和堅果等炒貨類休閒食品。炒貨是植物果實經過晾曬、烘乾或油炸等加工方法製成的休閒食品。堅果產品的消費群體以年輕人為主，年輕消費者追求健康、注重身型，以健康零食取代糖果、薯片等的趨勢有利於堅果產品的銷售。堅果產品是洽洽食品的第二大發展方向。

洽洽食品2011年在深圳交易所上市，上市兩年後創辦人曾經退位一段時間並把公司交給侄女打理。其侄女在2013年初至2015年中擔任洽洽食品的總經理，並嘗試採用「1+N」戰略，進一步擴充其他類型的休閒食品，例如薯條、果凍、牛肉醬等，可惜成效方面事與願違。於是創辦人重新上陣，改為採用「1+1」戰略，即以瓜子為主堅果為輔，同時改革管理層、推出高檔產品等，後來帶動了業績數年回復較高增長。

覆蓋規模大 淨利率勝同業

洽洽食品較為耳熟能詳的競爭對手包括三隻松鼠、良品鋪子及鹽津鋪子等。但這幾間休閒食品生產商在銷售模式及生產模式上並非完全一致。其中洽洽食品採取的是以線下經銷商為主的銷售模式，累積的合作經銷商高達1000家，最終覆蓋渠道數以十萬計，不管是便利店、大型超市，甚至名創優品這類雜貨店也有售洽洽旗下產品。這種銷售模式的好處是因着龐大、難以複製的渠道規模優勢而使銷售費用率降低，最終淨利率顯著高於3位對手。不過缺點是存貨周轉天數會較線上銷售渠道的長。

至於生產模式方面，洽洽食品採取自主生產模式，在中國合肥、哈爾濱、重慶等，及泰國均擁有生產基地，好處是比起代工模式更能確保品質的控制，以及毛利率較高。不過這種生產模式的缺點是較為重資產，導致資產周轉率會低於代工模式，以及在產能利用率不足的情况下無法靈活調整產能。

自主生產模式 易控品質毛利率高

洽洽食品的亮點除了上述提及品牌優勢、強勁的線下渠道優勢帶來高於同業的淨利率外，還有近幾年由淨利率推動的15%以上的股東回報率。除了上面討論銷售模式及生產模式帶來的利弊之外，洽洽食品要面對的風險是原材料和能源價格上漲，及市場競爭情况。消費者對這類產品的價格仍有一定敏感度，市面上的代替品亦不少。儘管在包裝瓜子市場洽洽食品是龍頭，若加價幅度太顯著，消費者仍可以轉買散裝的瓜子，而堅果類食品市場更是競爭激烈。過往10年洽洽食品的加價次數也不多，只是最近一年罕有地因着原材料價格上漲先後加了兩次價，對銷售有可能造成影響。

（作者洪龍荃為博立聯合創辦人/中原資產管理投資總監，卓穎姿為博立研究團隊/中原資產管理助理分析員，均為證監會持牌人士，執筆時，作者及其客戶沒有持有上述提及的股票）

中原博立研究團隊

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[洪龍荃、卓穎姿 明智博立]