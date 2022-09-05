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日開放自由行 換Yen鬥着數

【明報專訊】日前日本進一步放寬旅客的入境限制，自9月7日起，每日入境人數上限將提高至5萬，同時又容許毋須隨導遊以自由行的方式入境。上周日圓兌美元持續低走，刷新24年低位，每百日圓兌港元亦低見5.6，如有意前往日本旅遊，可以趁低儲定日圓。

明報記者 黃清瑤

比較市面上的找換店和銀行，如果要選出最優惠的兌換率，主要是透過銀行以現鈔或電匯買入，當中可以考慮華僑永亨銀行，如上周五，透過現鈔買入，每百日圓兌5.6港元（見表1），貼近市場匯率走勢。其次可考慮招商永隆銀行，並以電匯價買入，同樣是每百日圓兌5.6港元。

華僑永亨招商永隆匯水最好

至於兌換率最昂貴的銀行是匯豐及恒生銀行，以現鈔價買入，每百日圓匯率為5.67港元，以兌換50萬日圓計算，需要以28,350港元兌換，高於華僑永亨及招商永隆銀行的28,000港元。其他銀行電匯價普遍都較現鈔價便宜，比較的多家銀行，每百日圓匯價介乎5.60至5.65港元，現鈔價較高，介乎5.60至5.67港元水平。

如果沒有銀行帳戶，又或者要盡快領取日圓，選擇找換店會較為理想。比較市面多家找換店匯率，發現整體匯價偏高，例如上環吉祥找換店每百日圓兌港元匯率高達5.91水平，倘若兌換50萬日圓，即需要29,550港元，比起匯價最便宜的華僑永亨銀行及招商永隆銀行高出1550元。而在眾多找換店之中，價錢最為便宜的是荔枝角銀豐找換店，每百日圓兌換率為5.64港元。

找換店整體匯價較高

過去半年日圓走勢飄忽，但持續於低水平徘徊，數月前，日圓兌港元見5.9水平時，相信已經有不少市民入市，惟之後匯價一浪低於一浪。事實上，目前日圓匯價處於過去24年以來的新低，華僑永亨銀行發表市場展望稱，日本央行審議委員中川順子強調需要暫時保持超寬鬆貨幣政策，該央行與其他主要央行貨幣政策背道而馳，加上利差因素影響，利淡日圓表現。對於未來兩周匯率走勢，支持位分別處於每百日圓兌5.6及5.57水平。

簽證機票住宿 須旅社安排

日本觀光廳上周發出新指引，9月7日起接受無導遊陪同的訪日旅行團，可透過旅行社安排來回機票、辦理簽證及預訂住宿，旅客抵日後可自由活動。日本國家旅遊局表示，暫未有自由行動的詳細指引，料日本觀光廳本周會有更詳細資料。

有旅行社表示，根據指引，旅客不可自行預訂機票和住宿，須經旅行社代訂；又或由導遊跟團出發，抵埗後可選擇自由活動。旅客在日本期間手機必須可接收短訊或電郵，以便聯絡。旅客須先向日本觀光廳申報旅日行程，但預料不用太仔細，例如須申報到東京觀光購物，若其間到澀谷則毋須申報，亦毋須說明到哪裏用膳。自由活動申請最終須由領事館審批決定，指引亦未要求旅行社追蹤旅客行程，實行誠實機制，原則是若在日期間感染新冠可供當局追蹤。

至於檢測要求方面，9月7日後，倘若已經接種3劑疫苗，毋須核酸檢測陰性證明即可入境，入境後毋須隔離。如果未打齊3針，在出發前就要有72小時內的新冠病毒陰性證明。值得留意的是，按香港防疫政策，所有抵港者必須已接種兩劑疫苗，因此，如果沒有打針或少於兩針疫苗，有機會無法返港。

機票價格遠貴過疫情前

與昔日相比，現時前往日本的開支大幅增加，除了需要繳付額外的簽證費，機票價格亦大幅上升。翻查機票查詢網站，發現9月7日以後前往東京及大阪皆有直航，但前往沖繩、福岡、札幌則沒有直航，並至少有一個中途站，未連稅的機票價格都高於6000元或以上。

當中，就以前往東京為例，機票價格最便宜的是香港快運，9月12日早上10時出發，16日下午4時40分回程，機票費用最便宜為3118元，由於是廉航，因此價格不包括行李，倘若連同20公斤的行李費用，每張機票價格為3664元。同樣日期，機票價格最昂貴的是國泰航空，9月12日下午3時出發，16日要乘搭日本航空及設有一個中途站，機票價格為1.1萬元。其他航空公司包括日本航空及全日空航空，機票價格介乎6000至7000元。

前往大阪的機票價格亦不便宜，9月中而言，只有香港快運及香港航空提供直航選擇，而其他日子沒有直航。就以9月13日為例，乘坐香港快運前往大阪，並於9月17日乘坐國泰航空回港，機票費用為3994元，但要留意，香港快運航空並沒有包括行李，要聯絡航空公司額外繳付行李費用。

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