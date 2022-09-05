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林嘉文：美元超買 短線看就業

【明報專訊】儘管近期有愈來愈多迹象顯示通脹或正在見頂，但在不少經濟指標仍優於市場預期下，投資者仍傾向相信美國聯儲局貨幣政策將變得更加鷹派。美匯指數上周升破年初以來高位109.3，並且創下近20年來新高，雖然現時升勢看似強勁，但由於技術上已進入超買狀態，指數要進一步突破下個阻力位111. 3或會遇到一定困難。筆者現時正關注美國的就業數據，特別是最新的非農新增職位表現，相信將主導短線美元走向及匯市氣氛。

受美匯指數升至多年新高帶動，美元兌日圓亦飈升至140水平之上，再創近24年來的新高。美日央行政策分歧是今年日圓疲弱的關鍵原因，除非當中任何一方央行的政策立場有變，否則筆者相信仍難以逆轉當下的趨勢。當然，近期日圓進一步走弱可能會增加市場對日本官方會否干預的揣測，技術上美元兌日圓有可能於142.75和144附近見到阻力。

美元兌日圓142.75有阻力

商品貨幣方面，由於美元近日兌多數貨幣普遍走強，加上成都封城令市場再度憂慮內地對大宗商品的需求，利淡近期澳元兌美元的氣氛。另外，市場預期澳洲央行下次議息可能只會加息0.5厘，短線澳元兌美元會否進一步回吐並測試0.6680的關鍵支持，將是焦點所在。

人幣7算關前 人行或出手干預

近期人民幣走勢偏軟亦吸引到匯市投資者的目光，匯率的穩定亦再成為人民銀行的關注點。美中兩國利差擴大、市場憂慮內地疫情升溫、地緣緊張政局加劇，以及資金外流風險增加等因素，都有可能利淡人民幣短線氣氛，6.95兌一美元可能會是短線關鍵阻力。雖然技術上匯價有可能進一步測試7算的重要心理關口，惟要留意屆時人行或會進一步出手管理市場預期及穩定人民幣匯價。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]