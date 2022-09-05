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瑞銀亞洲：投資者築好倉 美團購17331

【明報專訊】上周美團（3690）繼續受騰訊（0700）擬減持消息影響，不過跌幅未算顯著。根據瑞銀即市紀錄，投資者繼續部署買入美團的相關好倉產品，博股價反彈。如投資者看好美團股價反彈，可留意美團認購證17331，行使價220.2元，2022年11月到期，有效槓桿約7.5倍。如投資者看淡美團，可留意美團熊證61573，收回價195元，行使價198元，2023年4月到期，有效槓桿約8.1倍。

本周二中海油（0883）及中移動（0941）除淨，值得留意的是，除淨後正股的股價理論上會下跌，投資者須留意所選擇的牛熊證收回水平，尤其是牛證，建議選擇較遠收回水平的產品，避免收回風險。如投資者看好除淨後股價會回升，可留意中移牛證59730，收回價45元，行使價44元，2023年7月到期，有效槓桿約9倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]